На фронте произошло 117 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Стариково, Марьино, Миропольское, Новодмитровка, Петрушевка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Новая Слобода, Бруски, Бояро-Лежачие Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовые действия неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас продолжается бой.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
Два штурмовых действия врага остановили наши воины на Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра и Курдюмовки.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал в районах Крымского и Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, девять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополье, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.
На Гуляйпольском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.
Операция ВСУ на Курщине
На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 7 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам десять управляемых авиационных бомб, и совершил 149 артиллерийских обстрелов.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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