На фронте произошло 117 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Стариково, Марьино, Миропольское, Новодмитровка, Петрушевка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Новая Слобода, Бруски, Бояро-Лежачие Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовые действия неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас продолжается бой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Два штурмовых действия врага остановили наши воины на Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки.

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На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополье, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.

На Гуляйпольском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 7 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам десять управляемых авиационных бомб, и совершил 149 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.