Стрельба произошла в Софиевской Борщаговке под Киевом: есть погибшие, поиски злоумышленника продолжаются. ВИДЕО
В Бучанском районе Киевской области произошла стрельба, в результате чего погибло несколько человек.
Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан.
Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.
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+22 Igor #591922
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+21 Степан Лукашёв
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Якщо приймуть закон про короткоствол, НГУ точно буде виводити озброєні БТР і БМП.
Що там було, що 3 жертви, неясно.
Черговий Майдан може бути, але пройде не так, як попередні. Зеленський не Яник і не Кучма.
Може потерпілі до цього довго, нудно та аргументовано пояснювали, чому ЗЄ молодець. А хлоплю/дівчині просто набридло слухати дебілоїдів.
Буває... І ще не таке буде.
Щось не звйшлися в грошах.
Такий військових торгашів зброєю добре, що завалили.
Місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка.