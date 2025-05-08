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Стрельба произошла в Софиевской Борщаговке под Киевом: есть погибшие, поиски злоумышленника продолжаются. ВИДЕО

В Бучанском районе Киевской области произошла стрельба, в результате чего погибло несколько человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.

Читайте: Мужчина устроил стрельбу возле магазина в Николаеве: 26-летний пострадавший в тяжелом состоянии, стрелок задержан. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4155) стрельба (3257) Бучанский район (59) Софиевская Борщаговка (2)


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Топ комментарии
+22
Уявив, сподобалось
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08.05.2025 16:44
+21
З цього приводу багато списів вже зламано, але влада (ВР) не збирається приймати відповідні закони; переживають за свої дупи. Ви тільки уявіть собі: Майдан, легально озброєний.
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08.05.2025 16:41
+13
У злочинця завжди є зброя, може пора і іншим його дати тоді б його знешкодили раніше чим він убив стільки людей
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08.05.2025 16:34
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Ни хрена себе.
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08.05.2025 16:32 Ответить
У злочинця завжди є зброя, може пора і іншим його дати тоді б його знешкодили раніше чим він убив стільки людей
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08.05.2025 16:34 Ответить
З цього приводу багато списів вже зламано, але влада (ВР) не збирається приймати відповідні закони; переживають за свої дупи. Ви тільки уявіть собі: Майдан, легально озброєний.
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08.05.2025 16:41 Ответить
Уявив, сподобалось
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08.05.2025 16:44 Ответить
А яка владі різниця, з легальної чи з нелегальної зброї їх застрелять?
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08.05.2025 16:48 Ответить
хібащо для гладіаторських боїв на втіху панам
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08.05.2025 16:44 Ответить
Тоді нас незможуть чмирити ******* від безкарності чиновники та мусара. а влада цього боїться... бо теж попаде під роздачу.
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08.05.2025 17:00 Ответить
На 1 і 2 Майдани танки не виводили.
Якщо приймуть закон про короткоствол, НГУ точно буде виводити озброєні БТР і БМП.
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08.05.2025 17:33 Ответить
І в людей знайдеться відповідь для броні,не переживай .
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08.05.2025 17:53 Ответить
А треба б було переживати, але ще рано, з цього приводу.
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08.05.2025 19:03 Ответить
Згідно Закону НГУ може мати важку техніку - БТРи, але без штатного важкого озброєння. Національна гвардія обмежена законом в кількісному складі і важке озброєння в законі не передбачене, а значить заборонене.
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08.05.2025 18:10 Ответить
Якщо з БТР зняти 30-мм, а залишити 7,6 чи 12,5 ... броня зникне ? Припускаю твердість залишиться та сама. А для розгону вистачить і "дрібноти". Не дай Бох !
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08.05.2025 19:05 Ответить
наивный ты..
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08.05.2025 17:31 Ответить
Без подробиць писати про "отзвуки войны" передчасно - там може бути і заказуха і багато чого ....
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08.05.2025 16:53 Ответить
Вполне возможно, но место событий подсказали мне именно такую версию, если бы это произошло в Киеве я бы предположил заказуху а тут ставлю на бытовуху, хотя могу конечно и ошибаться.
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08.05.2025 16:57 Ответить
Судячи з паркану - район там явно не бідний ... так що - можливі різні варіанти
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08.05.2025 17:05 Ответить
Звичайний район українського передмістя, ви схоже щє не бували в Україні?
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08.05.2025 17:07 Ответить
Там де я зараз , таких доріг і тротуарів , років 40 не бачили
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08.05.2025 17:11 Ответить
рязань? Співчуваю...
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08.05.2025 17:13 Ответить
Багато людей далі Київської області дійсно не були і нічого не бачили
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08.05.2025 17:16 Ответить
Такі паркани і дороги в кожній області є, ви під чим?))
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08.05.2025 17:18 Ответить
Локально в кожній області біля обласного центру. Але не скрізь. Я під власним досвідом
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08.05.2025 18:31 Ответить
І не на Софіївській Борщаговці..
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08.05.2025 17:27 Ответить
Борщага?? Та за Окружною й не такі хатинки є
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08.05.2025 18:26 Ответить
Я оказался прав, торговля оружием вернувшимся с войны военным, всё проще пареной репы.
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08.05.2025 17:57 Ответить
Це село прямо під Києвом. Там скрізь палаци і паркани по 5 метрів заввишки.
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08.05.2025 17:35 Ответить
Це по підрахункам Трампа?
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08.05.2025 16:59 Ответить
Справ стільки.Повернулося дуже мало.
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08.05.2025 17:27 Ответить
Тей контингент сидить тихенько і не відсвічує. Вони всі під статтею ходять. 8 років увязнення вагомий термін щоб випендрюватись зайвий раз
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08.05.2025 17:00 Ответить
Де ті зони на 200 000 в'язнів?
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08.05.2025 17:02 Ответить
tel:350 350 000 000 000 жеж було, звідки 200 000?
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08.05.2025 17:04 Ответить
Я знаю чуваків, які пішли в СЗЧ спокійно працюють на роботі, а в неділю футбол в селі грають!
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08.05.2025 17:04 Ответить
Всіх 200 000 схоже знаєш, обізнаний ти у нас.
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08.05.2025 17:05 Ответить
Не вигадуйте про 200 000 СЗЧ зі зброєю. Зі зброєю це 100 % дезертирство. Цих так точно будуть шукати. З собаками.
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08.05.2025 17:39 Ответить
По-перше, є купа трофейної необлікованої зброї. По-друге, власне, от могли одного такого і знайти на свою голову. А він чомусь не здався, от же ж дивина.
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08.05.2025 17:53 Ответить
Ще раз ! СЗЧ це не дезертирство, мабуть.

Що там було, що 3 жертви, неясно.
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08.05.2025 19:08 Ответить
А з ким ця влада "грається"?
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08.05.2025 17:04 Ответить
Не вигадуйте. Немає підстав для громадянської війни.
Черговий Майдан може бути, але пройде не так, як попередні. Зеленський не Яник і не Кучма.
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08.05.2025 17:41 Ответить
модератори, приберіть кацапячу іпсятину, тут щось її забагато ****** нагнали.
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08.05.2025 17:50 Ответить
Хотелось бы глянуть на номера того внедорожника что стоит на видео. Есть подозрения.
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08.05.2025 17:00 Ответить
От не треба одразу засуджувати.

Може потерпілі до цього довго, нудно та аргументовано пояснювали, чому ЗЄ молодець. А хлоплю/дівчині просто набридло слухати дебілоїдів.

Буває... І ще не таке буде.
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08.05.2025 17:14 Ответить
В стране бардак, вот и вся информация.
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08.05.2025 17:56 Ответить
Село бахате. Можуть бути кримінальні розбірки.
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08.05.2025 17:42 Ответить
військовий продав зброю хмирю.
Щось не звйшлися в грошах.

Такий військових торгашів зброєю добре, що завалили.
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08.05.2025 17:50 Ответить
Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку

Місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка.
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08.05.2025 17:52 Ответить
Та це ж ІПСО !!! Аnna petrova підтвердить
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08.05.2025 18:32 Ответить
Якщо вже продав місяць тому то ... Може обіцяв. Покупець прийшов з 1,0 тис, а тут на тобі ...
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08.05.2025 19:11 Ответить
 
 