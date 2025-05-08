Стрельба произошла в Софиевской Борщаговке под Киевом: есть погибшие, поиски злоумышленника продолжаются. ВИДЕО

В Бучанском районе Киевской области произошла стрельба, в результате чего погибло несколько человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан.



Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.

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