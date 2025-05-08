Стрілянина сталася у Софіївській Борщагівці під Києвом: є загиблі, пошуки зловмисника тривають. ВIДЕО

У Бучанському районі Київської області сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло декілька людей.

Про це повідомила пресслужба поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян.



Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - йдеться в повідомленні.

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