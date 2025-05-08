Стрілянина сталася у Софіївській Борщагівці під Києвом: є загиблі, пошуки зловмисника тривають. ВIДЕО
У Бучанському районі Київської області сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло декілька людей.
Про це повідомила пресслужба поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян.
Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 Igor #591922
показати весь коментар08.05.2025 16:44
+19 Степан Лукашёв
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+11 Igor #591922
показати весь коментар08.05.2025 16:34
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Якщо приймуть закон про короткоствол, НГУ точно буде виводити озброєні БТР і БМП.
Черговий Майдан може бути, але пройде не так, як попередні. Зеленський не Яник і не Кучма.
Може потерпілі до цього довго, нудно та аргументовано пояснювали, чому ЗЄ молодець. А хлоплю/дівчині просто набридло слухати дебілоїдів.
Буває... І ще не таке буде.
Щось не звйшлися в грошах.
Такий військових торгашів зброєю добре, що завалили.
Місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка.