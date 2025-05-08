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Стрілянина сталася у Софіївській Борщагівці під Києвом: є загиблі, пошуки зловмисника тривають. ВIДЕО

У Бучанському районі Київської області сталася стрілянина, внаслідок чого загинуло декілька людей.

Про це повідомила пресслужба поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 травня о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чоловік влаштував стрілянину біля магазину в Миколаєві: 26-річний постраждалий у важкому стані, стрільця затримано. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4048) стрілянина (1784) Бучанський район (62) Софіївська Борщагівка (1)


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Топ коментарі
+20
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08.05.2025 16:44
+19
З цього приводу багато списів вже зламано, але влада (ВР) не збирається приймати відповідні закони; переживають за свої дупи. Ви тільки уявіть собі: Майдан, легально озброєний.
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08.05.2025 16:41
+11
У злочинця завжди є зброя, може пора і іншим його дати тоді б його знешкодили раніше чим він убив стільки людей
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08.05.2025 16:34
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Ни хрена себе.
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08.05.2025 16:32 Відповісти
У злочинця завжди є зброя, може пора і іншим його дати тоді б його знешкодили раніше чим він убив стільки людей
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08.05.2025 16:34 Відповісти
З цього приводу багато списів вже зламано, але влада (ВР) не збирається приймати відповідні закони; переживають за свої дупи. Ви тільки уявіть собі: Майдан, легально озброєний.
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08.05.2025 16:41 Відповісти
Уявив, сподобалось
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08.05.2025 16:44 Відповісти
А яка владі різниця, з легальної чи з нелегальної зброї їх застрелять?
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08.05.2025 16:48 Відповісти
хібащо для гладіаторських боїв на втіху панам
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08.05.2025 16:44 Відповісти
Тоді нас незможуть чмирити ******* від безкарності чиновники та мусара. а влада цього боїться... бо теж попаде під роздачу.
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08.05.2025 17:00 Відповісти
На 1 і 2 Майдани танки не виводили.
Якщо приймуть закон про короткоствол, НГУ точно буде виводити озброєні БТР і БМП.
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08.05.2025 17:33 Відповісти
І в людей знайдеться відповідь для броні,не переживай .
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08.05.2025 17:53 Відповісти
Згідно Закону НГУ може мати важку техніку - БТРи, але без штатного важкого озброєння. Національна гвардія обмежена законом в кількісному складі і важке озброєння в законі не передбачене, а значить заборонене.
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08.05.2025 18:10 Відповісти
наивный ты..
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08.05.2025 17:31 Відповісти
Это отзвуки войны, оружие плюс психические травмы, надо быть готовым к тому что такого будет ещё больше.
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08.05.2025 16:34 Відповісти
Без подробиць писати про "отзвуки войны" передчасно - там може бути і заказуха і багато чого ....
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08.05.2025 16:53 Відповісти
Вполне возможно, но место событий подсказали мне именно такую версию, если бы это произошло в Киеве я бы предположил заказуху а тут ставлю на бытовуху, хотя могу конечно и ошибаться.
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08.05.2025 16:57 Відповісти
Судячи з паркану - район там явно не бідний ... так що - можливі різні варіанти
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08.05.2025 17:05 Відповісти
Звичайний район українського передмістя, ви схоже щє не бували в Україні?
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08.05.2025 17:07 Відповісти
Там де я зараз , таких доріг і тротуарів , років 40 не бачили
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08.05.2025 17:11 Відповісти
рязань? Співчуваю...
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08.05.2025 17:13 Відповісти
Багато людей далі Київської області дійсно не були і нічого не бачили
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08.05.2025 17:16 Відповісти
Такі паркани і дороги в кожній області є, ви під чим?))
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08.05.2025 17:18 Відповісти
Ты шутишь, у меня на даче у каждой второй бабульки пенсионерки такие заборы у тех кого заказывают заборы повыше будут и подлиней ...
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08.05.2025 17:22 Відповісти
І не на Софіївській Борщаговці..
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08.05.2025 17:27 Відповісти
Я оказался прав, торговля оружием вернувшимся с войны военным, всё проще пареной репы.
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08.05.2025 17:57 Відповісти
Це село прямо під Києвом. Там скрізь палаци і паркани по 5 метрів заввишки.
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08.05.2025 17:35 Відповісти
В країні 200 000 СЗЧешників і багато хто зі зброєю. Такого буде ще багато.
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08.05.2025 16:52 Відповісти
Це по підрахункам Трампа?
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08.05.2025 16:59 Відповісти
Справ стільки.Повернулося дуже мало.
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08.05.2025 17:27 Відповісти
Тей контингент сидить тихенько і не відсвічує. Вони всі під статтею ходять. 8 років увязнення вагомий термін щоб випендрюватись зайвий раз
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08.05.2025 17:00 Відповісти
Де ті зони на 200 000 в'язнів?
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08.05.2025 17:02 Відповісти
tel:350 350 000 000 000 жеж було, звідки 200 000?
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08.05.2025 17:04 Відповісти
Я знаю чуваків, які пішли в СЗЧ спокійно працюють на роботі, а в неділю футбол в селі грають!
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08.05.2025 17:04 Відповісти
Всіх 200 000 схоже знаєш, обізнаний ти у нас.
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08.05.2025 17:05 Відповісти
Всяко может быть. Тихо сидят, но вот вышел за хлебом. А тут ипсо, которое не имеет права проверять документы увидело что напротив них находится лицо, которое имеет вторичные половые признаки, согласно которым может считаться ухилянтом. Ну а поскольку представители ИПСО не привыкли к тому что им могут оказывать сопротивление, и рядом не присутствовало достаточного количества бабушек и тетенек, могущие представителям ИПСО помешать - они решили превентивно пресечь возможное административное правонарушение, не дав нарушителю его совершить.
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08.05.2025 17:08 Відповісти
модератори, приберіть кацапячу іпсятину, тут щось її забагато ****** нагнали.
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08.05.2025 17:12 Відповісти
Не вигадуйте про 200 000 СЗЧ зі зброєю. Зі зброєю це 100 % дезертирство. Цих так точно будуть шукати. З собаками.
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08.05.2025 17:39 Відповісти
По-перше, є купа трофейної необлікованої зброї. По-друге, власне, от могли одного такого і знайти на свою голову. А він чомусь не здався, от же ж дивина.
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08.05.2025 17:53 Відповісти
Зелена корумпована влада дограється до громадянської війни!
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08.05.2025 16:53 Відповісти
До громадянської війни із тобою?
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08.05.2025 17:00 Відповісти
А з ким ця влада "грається"?
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08.05.2025 17:04 Відповісти
Не вигадуйте. Немає підстав для громадянської війни.
Черговий Майдан може бути, але пройде не так, як попередні. Зеленський не Яник і не Кучма.
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08.05.2025 17:41 Відповісти
модератори, приберіть кацапячу іпсятину, тут щось її забагато ****** нагнали.
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08.05.2025 17:50 Відповісти
Хотелось бы глянуть на номера того внедорожника что стоит на видео. Есть подозрения.
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08.05.2025 17:00 Відповісти
цивильного обвинили в ухылянстве людоловы и он откупился?
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08.05.2025 17:06 Відповісти
І нанесло одразу кацапів...
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08.05.2025 17:10 Відповісти
здравствуй зелёная тэцэ-ОПка )))
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08.05.2025 17:13 Відповісти
Скоро тебе приберуть звідси, п1дарок.
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08.05.2025 17:14 Відповісти
От не треба одразу засуджувати.

Може потерпілі до цього довго, нудно та аргументовано пояснювали, чому ЗЄ молодець. А хлоплю/дівчині просто набридло слухати дебілоїдів.

Буває... І ще не таке буде.
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08.05.2025 17:14 Відповісти
********* іпсо спеціально використовує перші часи інциденту, коли слідство тільки розпочинає зʼясовувати мотиви і ніякої інформації немає.
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08.05.2025 17:16 Відповісти
В стране бардак, вот и вся информация.
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08.05.2025 17:56 Відповісти
Село бахате. Можуть бути кримінальні розбірки.
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08.05.2025 17:42 Відповісти
військовий продав зброю хмирю.
Щось не звйшлися в грошах.

Такий військових торгашів зброєю добре, що завалили.
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08.05.2025 17:50 Відповісти
Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку

Місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка.
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08.05.2025 17:52 Відповісти
 
 