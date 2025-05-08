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Россия и Китай договорились укреплять военное и военно-техническое сотрудничество

китай,россия

Китай и РФ договорились укреплять военное и военно-техническое сотрудничество и расширять масштабы и географию совместных учений.

Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия государств, опубликованном на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стороны продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество на благо народов России и Китая, а также глобальной и региональной безопасности", - говорится в документе.

"Стороны будут углублять взаимное доверие и взаимодействие между вооруженными силами, расширять масштабы и географию совместных учений, регулярно осуществлять совместные морские и воздушные патрулирования, развивать обмены и сотрудничество и на двусторонней основе, и в рамках многосторонних форматов, выводя военное сотрудничество между Россией и Китаем на более высокий уровень", - также отмечается в заявлении.

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Автор: 

Китай (2991) россия (95702) обучение (532)


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Топ комментарии
+12
Прокляті жовтопикі виродки нічим не відрізняються від кацапні.
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08.05.2025 17:09
+11
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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08.05.2025 17:21
+9
Тромб , начебто , хотів відірвати Рашку від Китаю ? Схоже - йому вдалося ...
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08.05.2025 17:08
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Тромб , начебто , хотів відірвати Рашку від Китаю ? Схоже - йому вдалося ...
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08.05.2025 17:08 Ответить
Воно взагалі погано орієнтується в навколишній реальності. Замість того щоб завалити Україну зброєю і прижати кацапню до нігтя, воно хернею мається. Ідіот.
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08.05.2025 17:11 Ответить
Ідіот ... але на нього комусь вдається не погано впливати ...
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08.05.2025 17:18 Ответить
Всё, план Трампа по отрыву бензоколонки от Китая рухнул. Томагавки в студию.
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08.05.2025 17:08 Ответить
трамп про це не знає, бо лисий міллер йому не говорить, щоб не бути звільненим. А томагавки трампу самому треба, бо попереду захоплення Гренландії.
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08.05.2025 17:40 Ответить
Прокляті жовтопикі виродки нічим не відрізняються від кацапні.
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08.05.2025 17:09 Ответить
Де там генії аналітики та геополітики, які розповідали, що потрібно китайозам у обійми кидатися, через дії трампа?!?
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08.05.2025 17:09 Ответить
це ніякі не генії геополітики, це просто телепні притрушені.
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08.05.2025 17:22 Ответить
Поки що 0:1:1 у ползу росіі і кітая.Ну що ,трамп,допомогли тобі твоі улюлюкання з терористом.
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08.05.2025 17:19 Ответить
Насправді - в Трампа не 0 , а величезний мінус ! Окрім повних провалів скрізь - жодних досягнень , в нього , поки що нема
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08.05.2025 17:22 Ответить
ну він принаймні мав це спробувати. особливо на тлі своїх постійних передвиборчих заяв, що сонний Байден взагалі не хотів говорити з ху йлом і тому і допустив цю війну. тепер Чуб сам реально через це проходить. проте ще не пройшов. він ще і досі сподівається, що віддавши ху йлу частину України (офіційно чи навіть юридично), ху йло зупиниться і не піде з часом далі. ху йло то може зараз і зупинитися. от тільки не сьогодні і не завтра, а тоді, коли окупує залишок Донецької, Запорізької та Херсонської областей як це і "записало" воно у свою конституцію. про це і піськов блєяв, що відразу на наступний день ху йло припиняє бойові дії як тільки ЗСУ вийдуть з адміністративних територій усіх цих областей. але це займе ще немало часу. і це для Чуба буде приниженням. І Чуб зараз не буде закликати Україну, щоб вона залишила кацапам повністю територію тих 4-х областей, бо це буде світове приниження Чуба в першу чергу в очах своїх же реднеків.
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08.05.2025 17:38 Ответить
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08.05.2025 17:20 Ответить
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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08.05.2025 17:21 Ответить
Привіт, Трамп!!!
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08.05.2025 17:29 Ответить
у Китаї все більше набуває популярність вивчення рускава язика для майбутніх викладачів ************* мови у чухломах і малмижах.
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08.05.2025 17:31 Ответить
Гітлер і сталін теж зміцнювали військове і військово - технічне співробітництво...США та Японія зміцнювали співробітництво, а точніше США відгодувало з відсталої феодальної країни монстра, якого вгамувало лише ядрьоне бомбардування..подивимось чим для свинособак це співробітництво закінчиться
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08.05.2025 17:41 Ответить
цікаво, якщо в Україну таки зайде та коаліція "охочих" (хоча вона мала би вже давно зайти в Україну не як коаліція охочих, а як антипутінська коаліція) і буде допомагати ЗСУ нищити кацапів, то ті комуняцькі "миротворці" будуть стояти осторонь чи таки впишуться своїми військами разом з пухляшем на стороні кацапів? я би дуже не став відкидати цей варіант, що таки вони впишуться за кацапів.
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08.05.2025 17:43 Ответить
Десь приблизно в серпні перші китайські зольдати в великій кількості з'являтся на фронті. А в нас і на цей рік всі гроші уходять в асфальт а на армію копійки.
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08.05.2025 17:44 Ответить
Тепер Сі може сміливо і відкрито підтримувати фуйла, одноклубника диктаторів.
Відчули слабість США. Тайваню приготуватись.
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08.05.2025 17:52 Ответить
Показушне бла-бла-бла. Все, на шо згоден КИтай, і так вже працює на повну.
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08.05.2025 18:00 Ответить
Ситуація для України все гірше і гірше
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08.05.2025 18:03 Ответить
Как сказал мой отец прослуживший не один год на монголо-китайской границе-китайцы говорят отдо,думают другое а делают третье.
Жаль что Трамп обделался и не смог их правильно прижать.
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08.05.2025 18:05 Ответить
 
 