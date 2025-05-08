Россия и Китай договорились укреплять военное и военно-техническое сотрудничество
Китай и РФ договорились укреплять военное и военно-техническое сотрудничество и расширять масштабы и географию совместных учений.
Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия государств, опубликованном на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Стороны продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество на благо народов России и Китая, а также глобальной и региональной безопасности", - говорится в документе.
"Стороны будут углублять взаимное доверие и взаимодействие между вооруженными силами, расширять масштабы и географию совместных учений, регулярно осуществлять совместные морские и воздушные патрулирования, развивать обмены и сотрудничество и на двусторонней основе, и в рамках многосторонних форматов, выводя военное сотрудничество между Россией и Китаем на более высокий уровень", - также отмечается в заявлении.
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