Росія і Китай домовились зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво

Китай і РФ домовились зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво та розширювати масштаби і географію спільних навчань.

Про це ідеться у спільній заяві про подальше поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії держав, опублікованій на сайті Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сторони продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво на благо народів Росії та Китаю, а також глобальної та регіональної безпеки", - йдеться в документі.

"Сторони поглиблюватимуть взаємну довіру і взаємодію між збройними силами, розширюватимуть масштаби і географію спільних навчань, регулярно здійснюватимуть спільні морські та повітряні патрулювання, розвиватимуть обміни та співробітництво і на двосторонній основі, і в рамках багатосторонніх форматів, виводячи військове співробітництво між Росією та Китаєм на вищий рівень", - також наголошується в заяві.

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