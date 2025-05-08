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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Росія і Китай домовились зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво

китай,росія

Китай і РФ домовились зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво та розширювати масштаби і географію спільних навчань.

Про це ідеться у спільній заяві про подальше поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії держав, опублікованій на сайті Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сторони продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво на благо народів Росії та Китаю, а також глобальної та регіональної безпеки", - йдеться в документі.

"Сторони поглиблюватимуть взаємну довіру і взаємодію між збройними силами, розширюватимуть масштаби і географію спільних навчань, регулярно здійснюватимуть спільні морські та повітряні патрулювання, розвиватимуть обміни та співробітництво і на двосторонній основі, і в рамках багатосторонніх форматів, виводячи військове співробітництво між Росією та Китаєм на вищий рівень", - також наголошується в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай та РФ переконані, що для врегулювання "української кризи" необхідно усунути її першопричини, - заява

Автор: 

Китай (4630) росія (65415) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+11
Прокляті жовтопикі виродки нічим не відрізняються від кацапні.
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08.05.2025 17:09
+10
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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08.05.2025 17:21
+7
Тромб , начебто , хотів відірвати Рашку від Китаю ? Схоже - йому вдалося ...
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08.05.2025 17:08
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Тромб , начебто , хотів відірвати Рашку від Китаю ? Схоже - йому вдалося ...
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08.05.2025 17:08 Відповісти
Воно взагалі погано орієнтується в навколишній реальності. Замість того щоб завалити Україну зброєю і прижати кацапню до нігтя, воно хернею мається. Ідіот.
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08.05.2025 17:11 Відповісти
Ідіот ... але на нього комусь вдається не погано впливати ...
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08.05.2025 17:18 Відповісти
Всё, план Трампа по отрыву бензоколонки от Китая рухнул. Томагавки в студию.
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08.05.2025 17:08 Відповісти
трамп про це не знає, бо лисий міллер йому не говорить, щоб не бути звільненим. А томагавки трампу самому треба, бо попереду захоплення Гренландії.
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08.05.2025 17:40 Відповісти
Прокляті жовтопикі виродки нічим не відрізняються від кацапні.
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08.05.2025 17:09 Відповісти
Де там генії аналітики та геополітики, які розповідали, що потрібно китайозам у обійми кидатися, через дії трампа?!?
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08.05.2025 17:09 Відповісти
це ніякі не генії геополітики, це просто телепні притрушені.
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08.05.2025 17:22 Відповісти
Поки що 0:1:1 у ползу росіі і кітая.Ну що ,трамп,допомогли тобі твоі улюлюкання з терористом.
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08.05.2025 17:19 Відповісти
Насправді - в Трампа не 0 , а величезний мінус ! Окрім повних провалів скрізь - жодних досягнень , в нього , поки що нема
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08.05.2025 17:22 Відповісти
ну він принаймні мав це спробувати. особливо на тлі своїх постійних передвиборчих заяв, що сонний Байден взагалі не хотів говорити з ху йлом і тому і допустив цю війну. тепер Чуб сам реально через це проходить. проте ще не пройшов. він ще і досі сподівається, що віддавши ху йлу частину України (офіційно чи навіть юридично), ху йло зупиниться і не піде з часом далі. ху йло то може зараз і зупинитися. от тільки не сьогодні і не завтра, а тоді, коли окупує залишок Донецької, Запорізької та Херсонської областей як це і "записало" воно у свою конституцію. про це і піськов блєяв, що відразу на наступний день ху йло припиняє бойові дії як тільки ЗСУ вийдуть з адміністративних територій усіх цих областей. але це займе ще немало часу. і це для Чуба буде приниженням. І Чуб зараз не буде закликати Україну, щоб вона залишила кацапам повністю територію тих 4-х областей, бо це буде світове приниження Чуба в першу чергу в очах своїх же реднеків.
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08.05.2025 17:38 Відповісти
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08.05.2025 17:20 Відповісти
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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08.05.2025 17:21 Відповісти
Привіт, Трамп!!!
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08.05.2025 17:29 Відповісти
у Китаї все більше набуває популярність вивчення рускава язика для майбутніх викладачів ************* мови у чухломах і малмижах.
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08.05.2025 17:31 Відповісти
Гітлер і сталін теж зміцнювали військове і військово - технічне співробітництво...США та Японія зміцнювали співробітництво, а точніше США відгодувало з відсталої феодальної країни монстра, якого вгамувало лише ядрьоне бомбардування..подивимось чим для свинособак це співробітництво закінчиться
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08.05.2025 17:41 Відповісти
цікаво, якщо в Україну таки зайде та коаліція "охочих" (хоча вона мала би вже давно зайти в Україну не як коаліція охочих, а як антипутінська коаліція) і буде допомагати ЗСУ нищити кацапів, то ті комуняцькі "миротворці" будуть стояти осторонь чи таки впишуться своїми військами разом з пухляшем на стороні кацапів? я би дуже не став відкидати цей варіант, що таки вони впишуться за кацапів.
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08.05.2025 17:43 Відповісти
Десь приблизно в серпні перші китайські зольдати в великій кількості з'являтся на фронті. А в нас і на цей рік всі гроші уходять в асфальт а на армію копійки.
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08.05.2025 17:44 Відповісти
Тепер Сі може сміливо і відкрито підтримувати фуйла, одноклубника диктаторів.
Відчули слабість США. Тайваню приготуватись.
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08.05.2025 17:52 Відповісти
Показушне бла-бла-бла. Все, на шо згоден КИтай, і так вже працює на повну.
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08.05.2025 18:00 Відповісти
Ситуація для України все гірше і гірше
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08.05.2025 18:03 Відповісти
Как сказал мой отец прослуживший не один год на монголо-китайской границе-китайцы говорят отдо,думают другое а делают третье.
Жаль что Трамп обделался и не смог их правильно прижать.
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08.05.2025 18:05 Відповісти
 
 