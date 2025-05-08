РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10509 посетителей онлайн
Новости Разговор Зеленского и фон дер Ляйен
147 4

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в Европейский Союз. Зеленский отметил важность скорейшего открытия переговорных кластеров и устранения препятствий на этом пути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неудачное мирное соглашение может побудить Путина вернуться за большим, - фон дер Ляйен

"Президент Еврокомиссии приветствовала ратификацию соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США в Верховной Раде. Мы также обсудили дипломатические усилия Украины совместно с США, ЕС и европейскими партнерами на пути к справедливому и прочному миру. Необходимо безусловное, настоящее и по меньшей мере 30-дневное прекращение огня для продвижения реальных усилий по установлению мира. Это наша общая позиция. Я благодарен Европейскому Союзу за поддержку", - рассказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Урсула фон дер Ляйен (525)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


Шо?!! Опять?!!!
показать весь комментарий
08.05.2025 18:42 Ответить
Та ні, це знову
показать весь комментарий
08.05.2025 18:53 Ответить
Для цього треба пересаджувати всіх лорупціонерів і почати з верховного суду, прокурорів, ментів, ТСкашников і себе коханого не забути разом зі своєю Опою президента.
Місія практично не здійсненна.
показать весь комментарий
08.05.2025 18:59 Ответить
мадярський "***** всеріято " дозволу не дає...
показать весь комментарий
08.05.2025 19:08 Ответить
 
 