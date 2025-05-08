Зеленский и фон дер Ляйен обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Урсула фон дер Ляйен подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в Европейский Союз. Зеленский отметил важность скорейшего открытия переговорных кластеров и устранения препятствий на этом пути.

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"Президент Еврокомиссии приветствовала ратификацию соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США в Верховной Раде. Мы также обсудили дипломатические усилия Украины совместно с США, ЕС и европейскими партнерами на пути к справедливому и прочному миру. Необходимо безусловное, настоящее и по меньшей мере 30-дневное прекращение огня для продвижения реальных усилий по установлению мира. Это наша общая позиция. Я благодарен Европейскому Союзу за поддержку", - рассказал президент.