Зеленський та фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України у Євросоюз
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС.
Співрозмовники обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху.
"Президентка Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді. Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру. Необхідне безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню для просування реальних зусиль зі встановлення миру. Це наша спільна позиція. Я вдячний Європейському Союзу за підтримку", - розповів президент.
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