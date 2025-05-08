Зеленський та фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України у Євросоюз

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС.

Співрозмовники обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху.

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"Президентка Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді. Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру. Необхідне безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню для просування реальних зусиль зі встановлення миру. Це наша спільна позиція. Я вдячний Європейському Союзу за підтримку", - розповів президент.