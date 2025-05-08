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Новини Розмова Зеленського та фон дер Ляєн
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Зеленський та фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України у Євросоюз

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС.

Співрозмовники обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невдала мирна угода може спонукати Путіна повернутися по більше, - фон дер Ляєн

"Президентка Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді. Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру. Необхідне безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню для просування реальних зусиль зі встановлення миру. Це наша спільна позиція. Я вдячний Європейському Союзу за підтримку", - розповів президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) фон дер Ляєн Урсула (778)


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Шо?!! Опять?!!!
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08.05.2025 18:42 Відповісти
Та ні, це знову
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08.05.2025 18:53 Відповісти
Для цього треба пересаджувати всіх лорупціонерів і почати з верховного суду, прокурорів, ментів, ТСкашников і себе коханого не забути разом зі своєю Опою президента.
Місія практично не здійсненна.
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08.05.2025 18:59 Відповісти
мадярський "***** всеріято " дозволу не дає...
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08.05.2025 19:08 Відповісти
 
 