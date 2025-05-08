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Новости переговоры США и России Отказ от российского газа
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США и РФ тайно обсуждают возвращение российского газа в Европу, - Reuters

газ,рф

Представители Вашингтона и Москвы провели переговоры относительно возможной помощи США в возобновлении продажи российского газа на европейский рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

После вторжения России в Украину в 2022 году Европа существенно сократила импорт российского газа. Из-за этого в следующем году российская компания "Газпром" понесла убытки в размере 7 миллиардов долларов.

По словам источников, близких к переговорам, восстановление роли России на европейском газовом рынке может помочь заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хотя значительная часть Европы нашла альтернативных поставщиков газа, некоторые страны продолжают покупать российский газ. Представители энергетической отрасли предполагают, что после мирного соглашения количество покупателей может возрасти.

Сейчас РФ удовлетворяет лишь 19% европейского спроса на газ (ранее - 40%), преимущественно в виде сжиженного газа (LNG) и поставками через Турцию по трубопроводу "Турецкий поток".

Участие США в вопросе возобновления продажи газа может помочь России преодолеть политическое сопротивление со стороны некоторых стран Европы. Вашингтон также получит выгоду - сможет влиять на объемы поставок и будет иметь доступ к процессу, по словам двух дипломатических источников и источника в Белом доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эра российской нефти и газа в Европе подходит к концу, - фон дер Ляйен

Двое из восьми источников Reuters сообщили, что специальный представитель США Стив Уиткофф и представитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев обсуждали вопрос газа в рамках мирных переговоров по Украине.

Представитель Уиткоффа отказался комментировать это. Российский фонд прямых инвестиций, который возглавляет Дмитриев, заявил Reuters: "Сейчас таких обсуждений нет".

Среди стран, которые продолжают закупать газ у РФ: Венгрия и Словакия - через "Турецкий поток", а также Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания - в виде LNG от компании "Новатэк" по долгосрочным контрактам.

Также читайте: ЕС планирует полностью запретить импорт российского газа к 2027 году, - Bloomberg

Автор: 

Газ (10233) россия (95702) США (26877)


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Топ комментарии
+3
Не ерегуйте на кожен вкинутий кацапський сумнівний пук - цензора теж стосується.
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08.05.2025 19:00
+1
А Европа заявляе зворотне. Хто бреше?Ройтерс?
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08.05.2025 18:47
+1
Хто б сумнівався!
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08.05.2025 18:47
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Правила форума Совет форумчан
А Европа заявляе зворотне. Хто бреше?Ройтерс?
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08.05.2025 18:47 Ответить
Хто б сумнівався!
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08.05.2025 18:47 Ответить
Союзнички… вашу мать!
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08.05.2025 18:49 Ответить
Та хай би купували,по сто доларів за тисячу кубів,зброю ж треба робити!!!А не по 500,як купують в інших постачальників
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08.05.2025 18:56 Ответить
Якщо навіть параша погодиться на 100, вони ж не в мінус продаватимуть. Значить щось піде на війну.

А Європа наврядчи зекономлене пустить тільки на зброю. У них війна в календарі через 10 років, а круасани хочеться вже зараз
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08.05.2025 19:13 Ответить
А Європу спитали ?
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08.05.2025 18:50 Ответить
Такая себе аналитика. США очень активно торгует с Европой своим СПГ, и непонятно зачем ей пускать на рынок конкурента*? И кто сказал что Европа, которая вгатила колоссальные деньги чтобы избавиться от зависимости от российского газа - на это пойдет?
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08.05.2025 18:50 Ответить
а чому таємно?газ також,таємно,буде йти в Європу?тільки в ночі шоб ніхто не бачив і не догадався...а якщо без ***********,то це сумно,***** відкрито сцить Трампу на його рижу чуприну а той вдає що це такі мирні домовленості
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08.05.2025 18:51 Ответить
це так )(уйлоТромбам хочеться але вряд чи так вийде.
трохи запіздали.
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08.05.2025 18:51 Ответить
На кой це потрібно Штатам, щоб раша знову продавала газ в Європу? Зараз саме Штати замінили рашистський газ своїм скрапленим.
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08.05.2025 18:52 Ответить
То нехай тягне ту трубу з смердячим кацапським газом через Атлантику, прямо в Мар-а - Лаго.
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08.05.2025 18:55 Ответить
Не ерегуйте на кожен вкинутий кацапський сумнівний пук - цензора теж стосується.
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08.05.2025 19:00 Ответить
Так сюди текстову версію Марафону, і буде то шо нада.
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08.05.2025 19:16 Ответить
Біполярка?
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08.05.2025 19:18 Ответить
Сарказм.
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08.05.2025 19:24 Ответить
Ройтерса слухати, себе не поважати. Там теж ******* кремлівські грошенята.
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08.05.2025 19:01 Ответить
Are you listening? So you know English that well?
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08.05.2025 19:23 Ответить
ось чому Тампон не поспішає тиснути на )(уйла
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08.05.2025 19:01 Ответить
Це вже«пекельні санкції»?
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08.05.2025 19:03 Ответить
"Двоє з восьми джерел Reuters повідомили", "За словами джерел, близьких до переговорів" https://censor.net/ua/n3551176 , - шо? а так то, канєшно відразу та безсумнівно повірив, - а як же, так воно і було. інфа 1000%
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08.05.2025 19:16 Ответить
 
 