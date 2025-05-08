США и РФ тайно обсуждают возвращение российского газа в Европу, - Reuters

Представители Вашингтона и Москвы провели переговоры относительно возможной помощи США в возобновлении продажи российского газа на европейский рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

После вторжения России в Украину в 2022 году Европа существенно сократила импорт российского газа. Из-за этого в следующем году российская компания "Газпром" понесла убытки в размере 7 миллиардов долларов.

По словам источников, близких к переговорам, восстановление роли России на европейском газовом рынке может помочь заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хотя значительная часть Европы нашла альтернативных поставщиков газа, некоторые страны продолжают покупать российский газ. Представители энергетической отрасли предполагают, что после мирного соглашения количество покупателей может возрасти.

Сейчас РФ удовлетворяет лишь 19% европейского спроса на газ (ранее - 40%), преимущественно в виде сжиженного газа (LNG) и поставками через Турцию по трубопроводу "Турецкий поток".

Участие США в вопросе возобновления продажи газа может помочь России преодолеть политическое сопротивление со стороны некоторых стран Европы. Вашингтон также получит выгоду - сможет влиять на объемы поставок и будет иметь доступ к процессу, по словам двух дипломатических источников и источника в Белом доме.

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Двое из восьми источников Reuters сообщили, что специальный представитель США Стив Уиткофф и представитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев обсуждали вопрос газа в рамках мирных переговоров по Украине.

Представитель Уиткоффа отказался комментировать это. Российский фонд прямых инвестиций, который возглавляет Дмитриев, заявил Reuters: "Сейчас таких обсуждений нет".

Среди стран, которые продолжают закупать газ у РФ: Венгрия и Словакия - через "Турецкий поток", а также Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания - в виде LNG от компании "Новатэк" по долгосрочным контрактам.

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