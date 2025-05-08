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Новини переговори США та Росії Відмова від російського газу
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США і РФ таємно обговорюють повернення російського газу до Європи, - Reuters

газ,рф

Представники Вашингтона і Москви провели переговори щодо можливої допомоги США у відновленні продажу російського газу на європейський ринок.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європа суттєво скоротила імпорт російського газу. Через це наступного року російська компанія "Газпром" зазнала збитків у розмірі 7 мільярдів доларів.

За словами джерел, близьких до переговорів, відновлення ролі Росії на європейському газовому ринку може допомогти укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним.

Хоча значна частина Європи знайшла альтернативних постачальників газу, деякі країни продовжують купувати російський газ. Представники енергетичної галузі припускають, що після мирної угоди кількість покупців може зрости.

Наразі РФ задовольняє лише 19% європейського попиту на газ (раніше — 40%), переважно у вигляді зрідженого газу (LNG) та постачанням через Туреччину по трубопроводу "Турецький потік".

Участь США в питанні відновлення продажу газу може допомогти Росії подолати політичний опір з боку деяких країн Європи. Вашингтон також отримає вигоду — зможе впливати на обсяги постачань і матиме доступ до процесу, за словами двох дипломатичних джерел і джерела в Білому домі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ера російської нафти та газу в Європі добігає кінця, - фон дер Ляєн

Двоє з восьми джерел Reuters повідомили, що спеціальний представник США Стів Віткофф і представник президента РФ з інвестицій Кирило Дмитрієв обговорювали питання газу в межах мирних переговорів щодо України.

Речник Віткоффа відмовився коментувати це. Російський фонд прямих інвестицій, який очолює Дмитрієв, заявив Reuters: "Наразі таких обговорень немає".

Серед країн, які продовжують закуповувати газ у РФ: Угорщина і Словаччина — через "Турецький потік", а також Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія — у вигляді LNG від компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Також читайте: ЄС планує повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року, - Bloomberg

Автор: 

газ (10460) росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+7
Не ерегуйте на кожен вкинутий кацапський сумнівний пук - цензора теж стосується.
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08.05.2025 19:00
+5
Такая себе аналитика. США очень активно торгует с Европой своим СПГ, и непонятно зачем ей пускать на рынок конкурента*? И кто сказал что Европа, которая вгатила колоссальные деньги чтобы избавиться от зависимости от российского газа - на это пойдет?
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08.05.2025 18:50
+3
А Европа заявляе зворотне. Хто бреше?Ройтерс?
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08.05.2025 18:47
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А Европа заявляе зворотне. Хто бреше?Ройтерс?
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08.05.2025 18:47 Відповісти
Хто б сумнівався!
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08.05.2025 18:47 Відповісти
Союзнички… вашу мать!
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08.05.2025 18:49 Відповісти
Та хай би купували,по сто доларів за тисячу кубів,зброю ж треба робити!!!А не по 500,як купують в інших постачальників
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08.05.2025 18:56 Відповісти
Якщо навіть параша погодиться на 100, вони ж не в мінус продаватимуть. Значить щось піде на війну.

А Європа наврядчи зекономлене пустить тільки на зброю. У них війна в календарі через 10 років, а круасани хочеться вже зараз
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08.05.2025 19:13 Відповісти
А як тут добре сралось на Байдена...
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08.05.2025 19:27 Відповісти
А Європу спитали ?
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08.05.2025 18:50 Відповісти
Такая себе аналитика. США очень активно торгует с Европой своим СПГ, и непонятно зачем ей пускать на рынок конкурента*? И кто сказал что Европа, которая вгатила колоссальные деньги чтобы избавиться от зависимости от российского газа - на это пойдет?
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08.05.2025 18:50 Відповісти
а чому таємно?газ також,таємно,буде йти в Європу?тільки в ночі шоб ніхто не бачив і не догадався...а якщо без ***********,то це сумно,***** відкрито сцить Трампу на його рижу чуприну а той вдає що це такі мирні домовленості
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08.05.2025 18:51 Відповісти
це так )(уйлоТромбам хочеться але вряд чи так вийде.
трохи запіздали.
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08.05.2025 18:51 Відповісти
На кой це потрібно Штатам, щоб раша знову продавала газ в Європу? Зараз саме Штати замінили рашистський газ своїм скрапленим.
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08.05.2025 18:52 Відповісти
То нехай тягне ту трубу з смердячим кацапським газом через Атлантику, прямо в Мар-а - Лаго.
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08.05.2025 18:55 Відповісти
Не ерегуйте на кожен вкинутий кацапський сумнівний пук - цензора теж стосується.
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08.05.2025 19:00 Відповісти
Так сюди текстову версію Марафону, і буде то шо нада.
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08.05.2025 19:16 Відповісти
Біполярка?
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08.05.2025 19:18 Відповісти
Сарказм.
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08.05.2025 19:24 Відповісти
Якийсь біполярний "сарказм". ))
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08.05.2025 19:33 Відповісти
Ну ізвінітє, другого сарказма у мєня для вас нєт.
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08.05.2025 20:24 Відповісти
Взагалі "немає", бо я нічого не замовляв. ))
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08.05.2025 20:31 Відповісти
Ройтерса слухати, себе не поважати. Там теж ******* кремлівські грошенята.
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08.05.2025 19:01 Відповісти
Are you listening? So you know English that well?
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08.05.2025 19:23 Відповісти
ось чому Тампон не поспішає тиснути на )(уйла
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08.05.2025 19:01 Відповісти
Це вже«пекельні санкції»?
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08.05.2025 19:03 Відповісти
"Двоє з восьми джерел Reuters повідомили", "За словами джерел, близьких до переговорів" https://censor.net/ua/n3551176 , - шо? а так то, канєшно відразу та безсумнівно повірив, - а як же, так воно і було. інфа 1000%
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08.05.2025 19:16 Відповісти
тобто трамп хоче барижити кацапським спг під виглядом американського?
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08.05.2025 19:32 Відповісти
Це типу більша частина європи каже та ну вас накуй з вашим газом,а сша і рашка просто хочуть втюхати як барига на базарі.І саме більше в тих рейтерсах і решти преси звучить про якихось неназваних чиновників,якшо чиновники не названі то ідіть накуй з такими новинами!!!
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08.05.2025 19:38 Відповісти
 
 