Отказ США от участия в спецтрибунале для Путина – уступка Кремлю, – Сикорский

Глава МИД Польши Сикорский назвал приостановление участия США в Спецтрибунале против РФ одной из около десяти уступок, которые новая администрация Дональда Трампа делает для Владимира Путина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Приостановление участия США в процессе создания трибунала - одна из около десятка важных уступок, которые новая американская администрация сделала Владимиру Путину", - отметил Сикорский.

В то же время он добавил, что взамен "не увидел ни одной уступки со стороны Путина".

"Надеюсь, что президент Трамп, будучи настолько известным как переговорщик, сделает правильный вывод и начнет поощрять Владимира Путина стать более благоразумным - как через давление, так и через негативные стимулы", - резюмировал министр.

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