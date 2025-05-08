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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Отказ США от участия в спецтрибунале для Путина – уступка Кремлю, – Сикорский

Сикорский прокомментировал отказ США от участия в спецтрибунале против РФ

Глава МИД Польши Сикорский назвал приостановление участия США в Спецтрибунале против РФ одной из около десяти уступок, которые новая администрация Дональда Трампа делает для Владимира Путина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Приостановление участия США в процессе создания трибунала - одна из около десятка важных уступок, которые новая американская администрация сделала Владимиру Путину", - отметил Сикорский.

В то же время он добавил, что взамен "не увидел ни одной уступки со стороны Путина".

"Надеюсь, что президент Трамп, будучи настолько известным как переговорщик, сделает правильный вывод и начнет поощрять Владимира Путина стать более благоразумным - как через давление, так и через негативные стимулы", - резюмировал министр.

Читайте: Конкретных решений по ускорению финализации создания спецтрибунала следует ожидать в ближайшее время, - Сибига

Автор: 

Сикорский Радослав (418) США (26877) трибунал (272)


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Топ комментарии
+3
Здобуток зеленої дипломатії
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08.05.2025 20:01
+1
Добре, що Європа поступово консолідується, відстоюючи свої цінності. Адже рудий клоун-нарцис - тимчасовий, а ганьба - надовго.
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08.05.2025 20:04
+1
Непокараний, Трибуналом Нюрнбергу, злочин совдепії, за Пакт Рібентропа-молотова, повернувся кривавим убивствами МОСКОВІТАМИ людей Ічкерії, Молдови, Грузії, Нагірного Карабаху, Абхазії та України!!!
Усі ці КРАЇНИ, напали на московію???
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08.05.2025 20:14
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Здобуток зеленої дипломатії
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08.05.2025 20:01 Ответить
У нас зараз Зеленський веде переговори напряму з РФ про сдачи інтересів країни бо всі знають що це вже було -домовленості з РФ . Арахамія зара це робить
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08.05.2025 20:20 Ответить
Прутін, навішав обіцянок-цяцянок особам з США про х ОСОБИСТЕ ЗБАГАЧЕННЯ, а сам, у це й же час, з китайцями кашу варить!
Оце, і уся 'ЗДЄЛКА» від ****** для Американців!
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08.05.2025 20:03 Ответить
Добре, що Європа поступово консолідується, відстоюючи свої цінності. Адже рудий клоун-нарцис - тимчасовий, а ганьба - надовго.
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08.05.2025 20:04 Ответить
Трумпе!
У ***** черевики не чищені - твій недогляд!!!
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08.05.2025 20:13 Ответить
Да переживём мы рыжего!
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08.05.2025 20:14 Ответить
Непокараний, Трибуналом Нюрнбергу, злочин совдепії, за Пакт Рібентропа-молотова, повернувся кривавим убивствами МОСКОВІТАМИ людей Ічкерії, Молдови, Грузії, Нагірного Карабаху, Абхазії та України!!!
Усі ці КРАЇНИ, напали на московію???
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08.05.2025 20:14 Ответить
сам доня це і є поступка кремлю,
а ви і справді думали - "доня пруйде іпорядок наведе?"
думайте далі...
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08.05.2025 20:27 Ответить
Втік з України, так навчай американців, а тут мудрувати не потрібно, своїх вистачає, краще готуйся до того що тампанутий буде від таких як ти позбавлятися.
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08.05.2025 21:54 Ответить
втік коли ти на папіної шаблі соплею висів...
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08.05.2025 22:04 Ответить
гарік хочє лайк, а ***** піти він не хоче,
а прийдеться....
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08.05.2025 22:08 Ответить
Навіщо ви так, ну що може трампанутий зробити, якщо ху...ло забороняє. Скоріше сі щось зробити може, бо якщо трампанутий агент ху....ла, то ху...ло залежний від сі.
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08.05.2025 21:49 Ответить
 
 