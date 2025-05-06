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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Конкретных решений относительно ускорения финализации создания спецтрибунала следует ожидать в ближайшее время, - Сибига

Сибига о спецтрибунале

Глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что в ближайшее время ожидаются "конкретные решения" по ускорению процесса финализации создания специального трибунала в отношении преступления агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сибига сообщил во время общения с журналистами.

"Я вам подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии", - сказал он.

Также Сибига напомнил о создании Core Group, что на сегодня насчитывает 40 стран. Лидером и центральным элементом этого процесса выступает Совет Европы и лично генеральный секретарь.

"Мы ему очень благодарны за ускорение этих процессов", - добавил министр.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

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трибунал (271) Сибига Андрей (418) война в Украине (4134)


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06.05.2025 19:26 Ответить
конкретних рішень щодо прискорення фіналізації створення

Таку совесну конструкцію побудувати, щоб не сказати нічого, далеко не кожен може.

Тут навіть кацапи з "від'ємним наступом" відпочивають
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06.05.2025 19:39 Ответить
количество разума на планете - величина постоянная, а зеленое население растет!
На ваш смак:
- А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, мало кто может это делать".

- Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
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06.05.2025 19:56 Ответить
,,....относительно ускорения финализации создания...,---*************, даже я так не умею! Зачитался. ,,как излагает? учитесь Шура..,, Золотой телёнок. Ося Бендер---а.
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06.05.2025 19:41 Ответить
Лапшину на вуха і далі вішають....
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06.05.2025 20:26 Ответить
 
 