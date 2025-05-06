Конкретных решений относительно ускорения финализации создания спецтрибунала следует ожидать в ближайшее время, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что в ближайшее время ожидаются "конкретные решения" по ускорению процесса финализации создания специального трибунала в отношении преступления агрессии РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сибига сообщил во время общения с журналистами.
"Я вам подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии", - сказал он.
Также Сибига напомнил о создании Core Group, что на сегодня насчитывает 40 стран. Лидером и центральным элементом этого процесса выступает Совет Европы и лично генеральный секретарь.
"Мы ему очень благодарны за ускорение этих процессов", - добавил министр.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
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- А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, мало кто может это делать".
- Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.