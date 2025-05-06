Конкретных решений относительно ускорения финализации создания спецтрибунала следует ожидать в ближайшее время, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига подтвердил, что в ближайшее время ожидаются "конкретные решения" по ускорению процесса финализации создания специального трибунала в отношении преступления агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сибига сообщил во время общения с журналистами.

"Я вам подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии", - сказал он.

Также Сибига напомнил о создании Core Group, что на сегодня насчитывает 40 стран. Лидером и центральным элементом этого процесса выступает Совет Европы и лично генеральный секретарь.

"Мы ему очень благодарны за ускорение этих процессов", - добавил министр.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.