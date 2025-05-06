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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Конкретних рішень щодо прискорення фіналізації створення спецтрибуналу слід очікувати найближчим часом, - Сибіга

Сибіга про спецтрибунал

Глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що найближчим часом очікуються "конкретні рішення" щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сибіга повідомив під час спілкування з журналістами.

"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказав він.

Також Сибіга нагадав про створення Core Group, що на сьогодні налічує 40 країн. Лідером і центральним елементом цього процесу виступає Рада Європи і особисто генеральний секретар.

"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецтрибунал не судитиме ні Путіна, ні Лаврова, ні Мішустіна, поки вони перебувають на посадах, – Euronews

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.

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06.05.2025 19:26 Відповісти
конкретних рішень щодо прискорення фіналізації створення

Таку совесну конструкцію побудувати, щоб не сказати нічого, далеко не кожен може.

Тут навіть кацапи з "від'ємним наступом" відпочивають
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06.05.2025 19:39 Відповісти
количество разума на планете - величина постоянная, а зеленое население растет!
На ваш смак:
- А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, мало кто может это делать".

- Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
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06.05.2025 19:56 Відповісти
,,....относительно ускорения финализации создания...,---*************, даже я так не умею! Зачитался. ,,как излагает? учитесь Шура..,, Золотой телёнок. Ося Бендер---а.
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06.05.2025 19:41 Відповісти
Лапшину на вуха і далі вішають....
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06.05.2025 20:26 Відповісти
 
 