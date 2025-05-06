Конкретних рішень щодо прискорення фіналізації створення спецтрибуналу слід очікувати найближчим часом, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що найближчим часом очікуються "конкретні рішення" щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Сибіга повідомив під час спілкування з журналістами.

"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказав він.

Також Сибіга нагадав про створення Core Group, що на сьогодні налічує 40 країн. Лідером і центральним елементом цього процесу виступає Рада Європи і особисто генеральний секретар.

"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", - додав міністр.

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Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра повідомила, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.