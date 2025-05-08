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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Відмова участі США в Спецтрибуналі для Путіна - це поступка Кремлю, - Сікорський

Сікорський прокоментував відмов США від участі в спецтрибуналі проти РФ

Глава МЗС Польщі Сікорський назвав призупинення участі США в Спецтрибуналі проти РФ однією з близько десяти поступок, які нова адміністрація Дональда Трампа робить для Володимира Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила Володимиру Путіну", – зазначив Сікорський.

Водночас він додав, що натомість "не побачив жодної поступки з боку Путіна".

"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули", – резюмував міністр.

Читайте: Конкретних рішень щодо прискорення фіналізації створення спецтрибуналу слід очікувати найближчим часом, - Сибіга

Автор: 

Сікорський Радослав (260) США (23085) трибунал (262)


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08.05.2025 20:01 Відповісти
У нас зараз Зеленський веде переговори напряму з РФ про сдачи інтересів країни бо всі знають що це вже було -домовленості з РФ . Арахамія зара це робить
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08.05.2025 20:20 Відповісти
Прутін, навішав обіцянок-цяцянок особам з США про х ОСОБИСТЕ ЗБАГАЧЕННЯ, а сам, у це й же час, з китайцями кашу варить!
Оце, і уся 'ЗДЄЛКА» від ****** для Американців!
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08.05.2025 20:03 Відповісти
Добре, що Європа поступово консолідується, відстоюючи свої цінності. Адже рудий клоун-нарцис - тимчасовий, а ганьба - надовго.
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08.05.2025 20:04 Відповісти
Трумпе!
У ***** черевики не чищені - твій недогляд!!!
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08.05.2025 20:13 Відповісти
Да переживём мы рыжего!
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08.05.2025 20:14 Відповісти
Непокараний, Трибуналом Нюрнбергу, злочин совдепії, за Пакт Рібентропа-молотова, повернувся кривавим убивствами МОСКОВІТАМИ людей Ічкерії, Молдови, Грузії, Нагірного Карабаху, Абхазії та України!!!
Усі ці КРАЇНИ, напали на московію???
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08.05.2025 20:14 Відповісти
сам доня це і є поступка кремлю,
а ви і справді думали - "доня пруйде іпорядок наведе?"
думайте далі...
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08.05.2025 20:27 Відповісти
 
 