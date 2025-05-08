Відмова участі США в Спецтрибуналі для Путіна - це поступка Кремлю, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Сікорський назвав призупинення участі США в Спецтрибуналі проти РФ однією з близько десяти поступок, які нова адміністрація Дональда Трампа робить для Володимира Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила Володимиру Путіну", – зазначив Сікорський.

Водночас він додав, що натомість "не побачив жодної поступки з боку Путіна".

"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули", – резюмував міністр.

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