Відмова участі США в Спецтрибуналі для Путіна - це поступка Кремлю, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський назвав призупинення участі США в Спецтрибуналі проти РФ однією з близько десяти поступок, які нова адміністрація Дональда Трампа робить для Володимира Путіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила Володимиру Путіну", – зазначив Сікорський.
Водночас він додав, що натомість "не побачив жодної поступки з боку Путіна".
"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок і почне заохочувати Володимира Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули", – резюмував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце, і уся 'ЗДЄЛКА» від ****** для Американців!
У ***** черевики не чищені - твій недогляд!!!
Усі ці КРАЇНИ, напали на московію???
а ви і справді думали - "доня пруйде іпорядок наведе?"
думайте далі...