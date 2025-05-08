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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский и Трамп начали телефонный разговор, - ОП

Разговор Трампа и Зеленского 8 мая: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский проводит вечером 8 мая телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

Новость обновляется...

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским о соглашении о полезных ископаемых, ратифицированном Верховной Радой в четверг, 8 мая.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Трамп Дональд (5403) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+2
Не забудьте помірятися причандалами і розіср@тися.
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08.05.2025 22:10
+2
Следующая новость: Зеленский и Трамп закончили беседу. Жуть, как интересно).
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08.05.2025 22:14
+1
Потужний похвалиться що йому ківалов 60% підтримки сьогодні намалював рейтингу , а скоро і 120% намалює,
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08.05.2025 22:10
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Не забудьте помірятися причандалами і розіср@тися.
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08.05.2025 22:10 Ответить
Потужний похвалиться що йому ківалов 60% підтримки сьогодні намалював рейтингу , а скоро і 120% намалює,
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08.05.2025 22:10 Ответить
Будуть один одному дякувати
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08.05.2025 22:12 Ответить
Супер.Обидва потужних Чекаемо результату.
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08.05.2025 22:13 Ответить
Володю! У тебе нема козирiв. - Трумп.
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08.05.2025 22:13 Ответить
Следующая новость: Зеленский и Трамп закончили беседу. Жуть, как интересно).
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08.05.2025 22:14 Ответить
У обоих ума хватит только на то, чтобы обговорить объединение Антарктиды с Гренландией под потужным руководством дегенерата Трампона.
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08.05.2025 22:15 Ответить
І не вздумай стріляти по параду завтра , Вова!
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08.05.2025 22:15 Ответить
Вова такий: Так пiсля завтря парада вже не буде ((
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08.05.2025 22:27 Ответить
-Здрасьте!
-Здгасьте!
- До свиданья!
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08.05.2025 22:16 Ответить
Будуть мірятися відсутністю інтелекту.
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08.05.2025 22:25 Ответить
Можливо, зеленський запропонує Трампу, щоб перейменувати Папу Римського на Американського??
Як і Мексиканський залив!!??
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08.05.2025 22:30 Ответить
З розмови по телефону не вигонять, тому почуємо про потужні результати розмови, але тільки з однієї сторони
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08.05.2025 22:37 Ответить
 
 