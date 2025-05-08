Зеленский и Трамп начали телефонный разговор, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский проводит вечером 8 мая телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
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Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским о соглашении о полезных ископаемых, ратифицированном Верховной Радой в четверг, 8 мая.
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