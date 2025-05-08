Зеленський та Трамп почали телефонну розмову, - ОП

Президент України Володимир Зеленський проводить увечері 8 травня телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером України Володимиром Зеленським про угоду про корисні копалини, ратифіковану Верховною Радою у четвер, 8 травня.