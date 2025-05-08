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Новини Розмова Трампа і Зеленського
2 023 22

Зеленський та Трамп почали телефонну розмову, - ОП

Розмова Трампа та Зеленського 8 травня: деталі

Президент України Володимир Зеленський проводить увечері 8 травня телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером України Володимиром Зеленським про угоду про корисні копалини, ратифіковану Верховною Радою у четвер, 8 травня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Трамп Дональд (5834) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+3
Следующая новость: Зеленский и Трамп закончили беседу. Жуть, как интересно).
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08.05.2025 22:14
+2
Не забудьте помірятися причандалами і розіср@тися.
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08.05.2025 22:10
+1
Потужний похвалиться що йому ківалов 60% підтримки сьогодні намалював рейтингу , а скоро і 120% намалює,
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08.05.2025 22:10
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Не забудьте помірятися причандалами і розіср@тися.
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08.05.2025 22:10 Відповісти
Трамп топить за путіна і РФ хоче газом торгувати вЕвропу тому посреться
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08.05.2025 22:58 Відповісти
Потужний похвалиться що йому ківалов 60% підтримки сьогодні намалював рейтингу , а скоро і 120% намалює,
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08.05.2025 22:10 Відповісти
Будуть один одному дякувати
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08.05.2025 22:12 Відповісти
Супер.Обидва потужних Чекаемо результату.
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08.05.2025 22:13 Відповісти
Володю! У тебе нема козирiв. - Трумп.
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08.05.2025 22:13 Відповісти
Следующая новость: Зеленский и Трамп закончили беседу. Жуть, как интересно).
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08.05.2025 22:14 Відповісти
У обоих ума хватит только на то, чтобы обговорить объединение Антарктиды с Гренландией под потужным руководством дегенерата Трампона.
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08.05.2025 22:15 Відповісти
І не вздумай стріляти по параду завтра , Вова!
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08.05.2025 22:15 Відповісти
Вова такий: Так пiсля завтря парада вже не буде ((
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08.05.2025 22:27 Відповісти
-Здрасьте!
-Здгасьте!
- До свиданья!
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08.05.2025 22:16 Відповісти
Будуть мірятися відсутністю інтелекту.
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08.05.2025 22:25 Відповісти
Можливо, зеленський запропонує Трампу, щоб перейменувати Папу Римського на Американського??
Як і Мексиканський залив!!??
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08.05.2025 22:30 Відповісти
З розмови по телефону не вигонять, тому почуємо про потужні результати розмови, але тільки з однієї сторони
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08.05.2025 22:37 Відповісти
трамп просить не запускати дрони по дубно, рамєнскому, фрязіно і особливо по корольову, бо це може порушити процес виготовлення УМПК, і також завадити відриву пу від сі.
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08.05.2025 22:40 Відповісти
Мабуть дарма Трамп турбується за безпеку пуСі.
пуСі мабуть разом дивитимуться стрім параду в бункері, а скрєпним та гостям на параді виставлять своїх двійників.
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08.05.2025 23:26 Відповісти
трамп турбується не про небезпеку двійників чи трійників, а про небезпеку своєї концепції "відриву" росії від китаю, бо інакше у нього "посиплеться" вся основа, на якій він прийшов до влади.
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08.05.2025 23:38 Відповісти
«Алло Дональде, перейменуй путіна»
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08.05.2025 22:41 Відповісти
Ціль розмови заборонити кловану бамбіть на день побєдобєсія. Клован щоправда і сам не дуже хотів.
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08.05.2025 22:42 Відповісти
Драп напевно заборонить їпашити по московії і не псувати )(уйлу парад.
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08.05.2025 22:51 Відповісти
Зеленський буде виляти хвостиком і плжлбострастно дивится трампону в очі в трампон буде сцяти на нього мочою. трампон з 44 рейтингом дорожчий Зеленському за національні інтереси держави
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08.05.2025 23:01 Відповісти
Трамп говорив, а Зеленскій робив вигляд, що розуміє про що мова, і з усім погоджувався.
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08.05.2025 23:52 Відповісти
 
 