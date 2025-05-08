Зеленський та Трамп почали телефонну розмову, - ОП
Президент України Володимир Зеленський проводить увечері 8 травня телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом.
Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером України Володимиром Зеленським про угоду про корисні копалини, ратифіковану Верховною Радою у четвер, 8 травня.
Топ коментарі
+3 Дан Корвин
показати весь коментар08.05.2025 22:14
+2 Тиха Вода #607592
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+1 Ukrain
показати весь коментар08.05.2025 22:10
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-Здгасьте!
- До свиданья!
Як і Мексиканський залив!!??
пуСі мабуть разом дивитимуться стрім параду в бункері, а скрєпним та гостям на параді виставлять своїх двійників.