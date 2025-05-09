Сутки на Запорожье: враг нанес удары по 8 населенным пунктам
В течение суток, 8 мая, оккупанты нанесли 220 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Российские оккупанты атаковали населенные пункты беспилотниками и обстреливали из артиллерии, а именно:
- 150 БпЛА различной модификации атаковали Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.
- ▪️0 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 9 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и нежилых помещений", - отметил Федоров.
Напомним, вечером 8 мая российские захватчики в Приморском атаковали машину, в которой находились два человека, дроном. В результате атаки погибла 63-летняя женщина.
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Андрій Лавриненко
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