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Новости Обстрелы Запорожской области
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Сутки на Запорожье: враг нанес удары по 8 населенным пунктам

Последствия обстрела Запорожской области

В течение суток, 8 мая, оккупанты нанесли 220 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Российские оккупанты атаковали населенные пункты беспилотниками и обстреливали из артиллерии, а именно:

  • 150 БпЛА различной модификации атаковали Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.
  • ▪️0 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 9 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и нежилых помещений", - отметил Федоров.

Напомним, вечером 8 мая российские захватчики в Приморском атаковали машину, в которой находились два человека, дроном. В результате атаки погибла 63-летняя женщина.

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Правакація! Не поддаваться! Путін должон спокійно відсвяткувати на параді, де, до речі, буде колонна учасників СВО. Як завжди, ніколи смарагдовий фельдмаршал не атакував Москву на 9 травня, бо чтит дєдов. Зараз, правда, чомусь вирішив не втіхаря це зробити, а привселюдно потужно обдєлаться.
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09.05.2025 07:25 Ответить
Святковий салют, з нагоди чергового перемир'я з барського плеча *****....
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09.05.2025 07:35 Ответить
Цей фьодоров доложил верх по команде,як повинно бути?Пісульки по соц.мережам це таке.
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09.05.2025 07:41 Ответить
Цей гівнюк здав Мелітополь.... Думайте...
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09.05.2025 07:53 Ответить
А нам ніззя - "ибо день папеди", майскіе, шашличкі для кацапов. Пущай попразднуют. І не мочити москалів, тільки у "відповідь". С...ки зеленопузі...
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09.05.2025 07:44 Ответить
 
 