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Новини Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: ворог завдав ударів по 8 населених пунктах

Наслідку обстрілу Запорізької області

Впродовж доби, 8 травня, окупанти завдали 220 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Російські окупанти атакували населені пункти безпілотниками та обстрілювали з артилерії, а саме:

  • 150 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
  • ▪️0 артобстрілів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлових приміщень", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, вечері 8 травня російські загарбники у Приморському атакували автівку, в якій знаходилися двоє людей, дроном. Внаслідок атаки загинула 63-річна жінка.

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обстріл (28717) Запорізька область (3649)


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Правакація! Не поддаваться! Путін должон спокійно відсвяткувати на параді, де, до речі, буде колонна учасників СВО. Як завжди, ніколи смарагдовий фельдмаршал не атакував Москву на 9 травня, бо чтит дєдов. Зараз, правда, чомусь вирішив не втіхаря це зробити, а привселюдно потужно обдєлаться.
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09.05.2025 07:25 Відповісти
Святковий салют, з нагоди чергового перемир'я з барського плеча *****....
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09.05.2025 07:35 Відповісти
Цей фьодоров доложил верх по команде,як повинно бути?Пісульки по соц.мережам це таке.
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09.05.2025 07:41 Відповісти
Цей гівнюк здав Мелітополь.... Думайте...
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09.05.2025 07:53 Відповісти
А нам ніззя - "ибо день папеди", майскіе, шашличкі для кацапов. Пущай попразднуют. І не мочити москалів, тільки у "відповідь". С...ки зеленопузі...
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09.05.2025 07:44 Відповісти
 
 