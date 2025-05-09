Доба на Запоріжжі: ворог завдав ударів по 8 населених пунктах

Впродовж доби, 8 травня, окупанти завдали 220 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Російські окупанти атакували населені пункти безпілотниками та обстрілювали з артилерії, а саме:

150 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

▪️0 артобстрілів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлових приміщень", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, вечері 8 травня російські загарбники у Приморському атакували автівку, в якій знаходилися двоє людей, дроном. Внаслідок атаки загинула 63-річна жінка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 7 зросла кількість постраждалих внаслідок масовної атаки дронів на Запоріжжя