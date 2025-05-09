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Новости переговоры США и России
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США начинают лучше понимать позицию России, - помощник Путина Ушаков

Ушаков о подходе США к РФ

Соединенные Штаты начинают понимать позиции России по ключевым вопросам, в частности войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.

"Требования и предложения России в какой-то степени учитывает американская сторона, хотя не все", - отметил помощник Путина.

Он также признал, что Москва разочаровывает Вашингтон, но добавил, что это взаимно.

"Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, возможно, даже больше, чем мы их", - сказал Ушаков.

А также добавил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа.

Напомним, накануне Ушаков сообщил, что Россия имеет почти ежедневный контакт с Соединенными Штатами относительно войны в Украине.

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Автор: 

россия (95702) США (26877)


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Топ комментарии
+13
Як можна в принципі розуміти позицію шовіністів і нацистів?
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09.05.2025 08:41
+11
Позіция у росія повінна бути одна- у домовіні. Інших позіций немае.
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09.05.2025 08:53
+10
знищити...
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09.05.2025 08:46
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Як можна в принципі розуміти позицію шовіністів і нацистів?
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09.05.2025 08:41 Ответить
справді щось дивне, щовіністи та нацисти розуміють шовіністів і націстів
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09.05.2025 09:04 Ответить
А шо там розуміти? - хочуть захопити Україну
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09.05.2025 08:43 Ответить
знищити...
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09.05.2025 08:46 Ответить
Це так, адже до трампанутого дійшло, що путлер дійсно ху...ло
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09.05.2025 08:52 Ответить
Да, как пахан пахана, мыслящие по понятиям, родственные души разделенные океаном признающие только авторитет силы. Трумпу так хочется угодить *****, "правильному пацану", но проклятье, чертовы демократы не поймут да и многие консерваторы тоже, а если сильно палится то объявят импичмент.
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09.05.2025 08:52 Ответить
Позіция у росія повінна бути одна- у домовіні. Інших позіций немае.
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09.05.2025 08:53 Ответить
ну, покращення такого розуміння і логічно, бо росія прагне захопити Україну, а США - Гренландію.
Тайваню теба напружитись, бо скоро США почне краще розуміти Китай.
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09.05.2025 09:05 Ответить
Штати просто під дурня косять.
Саме Штати керують рашкою, а Штатами керує Ватікан.
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09.05.2025 09:07 Ответить
Шоха пуйла,зрозумій,раша повинна замкнутися в межах московських боліт.
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09.05.2025 09:09 Ответить
Бо у вас, довбограїв ,одна й таж позиція!
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09.05.2025 09:13 Ответить
Ключове "розуміти" не означає "підтримувати". 😊
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09.05.2025 09:13 Ответить
Що б ти здох паскуда і весь рашиський режим на чолі з путіном.
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09.05.2025 09:16 Ответить
Усе в Божих руках
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09.05.2025 09:20 Ответить
Ну це добре що всі зрозуміли позицію вбивць і фашистів. І також надіюсь що всі зрозуміли що з фашистським московським режимом не можна ніпрощо домовлятись і тим паче йти на якісь компроміси. Бо любий компроміс це провокування злочинця на нові "подвиги"
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09.05.2025 09:21 Ответить
 
 