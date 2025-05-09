США начинают лучше понимать позицию России, - помощник Путина Ушаков

Соединенные Штаты начинают понимать позиции России по ключевым вопросам, в частности войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.

"Требования и предложения России в какой-то степени учитывает американская сторона, хотя не все", - отметил помощник Путина.

Он также признал, что Москва разочаровывает Вашингтон, но добавил, что это взаимно.

"Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, возможно, даже больше, чем мы их", - сказал Ушаков.

А также добавил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа.

Напомним, накануне Ушаков сообщил, что Россия имеет почти ежедневный контакт с Соединенными Штатами относительно войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вэнс о мирных переговорах: России не отдадут территорию Украины, которую она даже не захватила