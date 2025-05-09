США начинают лучше понимать позицию России, - помощник Путина Ушаков
Соединенные Штаты начинают понимать позиции России по ключевым вопросам, в частности войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.
"Требования и предложения России в какой-то степени учитывает американская сторона, хотя не все", - отметил помощник Путина.
Он также признал, что Москва разочаровывает Вашингтон, но добавил, что это взаимно.
"Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, возможно, даже больше, чем мы их", - сказал Ушаков.
А также добавил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа.
Напомним, накануне Ушаков сообщил, что Россия имеет почти ежедневный контакт с Соединенными Штатами относительно войны в Украине.
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Тайваню теба напружитись, бо скоро США почне краще розуміти Китай.
Саме Штати керують рашкою, а Штатами керує Ватікан.