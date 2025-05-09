США починають краще розуміти позицію Росії, - помічник Путіна Ушаков

Сполучені Штати починають розуміти позиції Росії з ключових питань, зокрема війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив радник російського диктатора з національної безпеки Юрій Ушаков.

"Вимоги та пропозиції Росії якоюсь мірою враховує американська сторона, хоча не всі", - зазначив помічник Путіна.

Він також визнав, що Москва розчаровує Вашингтон, але додав, що це взаємно.

"Так, напевно, ми їх розчаровуємо десь. Вони нас теж розчаровують, можливо, навіть більше, ніж ми їх", - сказав Ушаков.

А також додав, що Росія і США рухаються до двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа

Нагадаємо, напередодні Ушаков повідомив, що Росія має майже щоденний контакт зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні.

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