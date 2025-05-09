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Новини переговори США та Росії
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США починають краще розуміти позицію Росії, - помічник Путіна Ушаков

Ушаков про підхід США до РФ

Сполучені Штати починають розуміти позиції Росії з ключових питань, зокрема війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив радник російського диктатора з національної безпеки Юрій Ушаков.

"Вимоги та пропозиції Росії якоюсь мірою враховує американська сторона, хоча не всі", - зазначив помічник Путіна.

Він також визнав, що Москва розчаровує Вашингтон, але додав, що це взаємно.

"Так, напевно, ми їх розчаровуємо десь. Вони нас теж розчаровують, можливо, навіть більше, ніж ми їх", - сказав Ушаков.

А також додав, що Росія і США рухаються до двосторонньої зустрічі Путіна і Трампа

Нагадаємо, напередодні Ушаков повідомив, що Росія має  майже щоденний контакт зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс про мирні перемовини: Росії не віддадуть територію України, яку вона навіть не захопила

Автор: 

росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+8
Як можна в принципі розуміти позицію шовіністів і нацистів?
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09.05.2025 08:41
+4
А шо там розуміти? - хочуть захопити Україну
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09.05.2025 08:43
+4
знищити...
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09.05.2025 08:46
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Як можна в принципі розуміти позицію шовіністів і нацистів?
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09.05.2025 08:41 Відповісти
справді щось дивне, щовіністи та нацисти розуміють шовіністів і націстів
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09.05.2025 09:04 Відповісти
А шо там розуміти? - хочуть захопити Україну
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09.05.2025 08:43 Відповісти
знищити...
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09.05.2025 08:46 Відповісти
Це так, адже до трампанутого дійшло, що путлер дійсно ху...ло
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09.05.2025 08:52 Відповісти
Да, как пахан пахана, мыслящие по понятиям, родственные души разделенные океаном признающие только авторитет силы. Трумпу так хочется угодить *****, "правильному пацану", но проклятье, чертовы демократы не поймут да и многие консерваторы тоже, а если сильно палится то объявят импичмент.
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09.05.2025 08:52 Відповісти
Позіция у росія повінна бути одна- у домовіні. Інших позіций немае.
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09.05.2025 08:53 Відповісти
ну, покращення такого розуміння і логічно, бо росія прагне захопити Україну, а США - Гренландію.
Тайваню теба напружитись, бо скоро США почне краще розуміти Китай.
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09.05.2025 09:05 Відповісти
Штати просто під дурня косять.
Саме Штати керують рашкою, а Штатами керує Ватікан.
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09.05.2025 09:07 Відповісти
Шоха пуйла,зрозумій,раша повинна замкнутися в межах московських боліт.
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09.05.2025 09:09 Відповісти
Бо у вас, довбограїв ,одна й таж позиція!
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09.05.2025 09:13 Відповісти
Ключове "розуміти" не означає "підтримувати". 😊
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09.05.2025 09:13 Відповісти
Що б ти здох паскуда і весь рашиський режим на чолі з путіном.
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09.05.2025 09:16 Відповісти
Усе в Божих руках
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09.05.2025 09:20 Відповісти
Ну це добре що всі зрозуміли позицію вбивць і фашистів. І також надіюсь що всі зрозуміли що з фашистським московським режимом не можна ніпрощо домовлятись і тим паче йти на якісь компроміси. Бо любий компроміс це провокування злочинця на нові "подвиги"
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09.05.2025 09:21 Відповісти
 
 