Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах

В течение суток, с утра 8 мая до утра 9 мая, российские войска совершили 80 обстрелов по 21 населенному пункту в 10 территориальных громадах Сумщины. Больше всего враг обстреливал Сумской и Шосткинский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.

более 10 ударов КЭБов;

более 10 атак FPV-дронов;

почти 30 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил два ракетных удара - по территории Глуховской громады.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Новослободской громаде повреждены пять частных домов;

в Глуховской громаде повреждены три частных дома;

в Юнаковской громаде повреждены два частных жилых дома;

в Середино-Будской громаде повреждено одно частное домовладение, произошло возгорание четырех частных домов;

в Свесской громаде разрушен частный дом.

В результате российских обстрелов территории области в течение суток, к счастью, погибших и раненых нет. По уточненной информации, в Николаевской громаде в результате ударов КАБов, кроме погибшей местной жительницы, было установлено, что в результате указанного обстрела также получили ранения 2 гражданских лица.

Кроме того, во время разборки завалов дома в селе Шалыгино, который был разрушен в результате вражеского обстрела, обнаружен погибший местный житель.

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