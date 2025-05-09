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Новости Обстрелы Сумщины
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Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах

Оккупанты нанесли удар по Сумской области утром 8 мая

В течение суток, с утра 8 мая до утра 9 мая, российские войска совершили 80 обстрелов по 21 населенному пункту в 10 территориальных громадах Сумщины. Больше всего враг обстреливал Сумской и Шосткинский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.

  • более 10 ударов КЭБов;
  • более 10 атак FPV-дронов;
  • почти 30 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил два ракетных удара - по территории Глуховской громады.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Новослободской громаде повреждены пять частных домов;
  • в Глуховской громаде повреждены три частных дома;
  • в Юнаковской громаде повреждены два частных жилых дома;
  • в Середино-Будской громаде повреждено одно частное домовладение, произошло возгорание четырех частных домов;
  • в Свесской громаде разрушен частный дом.

В результате российских обстрелов территории области в течение суток, к счастью, погибших и раненых нет. По уточненной информации, в Николаевской громаде в результате ударов КАБов, кроме погибшей местной жительницы, было установлено, что в результате указанного обстрела также получили ранения 2 гражданских лица.

Кроме того, во время разборки завалов дома в селе Шалыгино, который был разрушен в результате вражеского обстрела, обнаружен погибший местный житель.

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Автор: 

Сумская область (3178) Шосткинский район (28) Шалыгино (2)


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Там на мордорі свято починається,парад в них. Що хай святкують,а українці цього часу складуть сумну пісню,чи може все ж таки це війна і там законні військові цілі?
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09.05.2025 09:16 Ответить
Ворожба Білопілля постійно обстрілюються. З 10.5.2025 приміські потяги які курсували з Ворожби до Конотопа, Бахмача будуть відправлятися з Путивля. Через Ворожбу проходять ще пасажирські потяги з Сум і Харкова і відправляються приміські в напрямку Сум.
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09.05.2025 09:45 Ответить
 
 