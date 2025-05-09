Сутки на Сумщине: больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах
В течение суток, с утра 8 мая до утра 9 мая, российские войска совершили 80 обстрелов по 21 населенному пункту в 10 территориальных громадах Сумщины. Больше всего враг обстреливал Сумской и Шосткинский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
Враг активно применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.
- более 10 ударов КЭБов;
- более 10 атак FPV-дронов;
- почти 30 сбросов ВОГ с БПЛА.
Также враг совершил два ракетных удара - по территории Глуховской громады.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Новослободской громаде повреждены пять частных домов;
- в Глуховской громаде повреждены три частных дома;
- в Юнаковской громаде повреждены два частных жилых дома;
- в Середино-Будской громаде повреждено одно частное домовладение, произошло возгорание четырех частных домов;
- в Свесской громаде разрушен частный дом.
В результате российских обстрелов территории области в течение суток, к счастью, погибших и раненых нет. По уточненной информации, в Николаевской громаде в результате ударов КАБов, кроме погибшей местной жительницы, было установлено, что в результате указанного обстрела также получили ранения 2 гражданских лица.
Кроме того, во время разборки завалов дома в селе Шалыгино, который был разрушен в результате вражеского обстрела, обнаружен погибший местный житель.
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