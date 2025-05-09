Доба на Сумщині: найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах

Протягом доби, з ранку 8 травня до ранку 9 травня, російські війська здійснили 80 обстрілів по 21 населеному пункту у 10 територіальних громадах Сумщини. Найбільше ворог обстрілював Сумський та Шосткинський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

понад 10 ударів КАБів;

понад 10 атак FPV-дронами;

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив два ракетних удари – по території Глухівської громади.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Новослобідській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків;

у Глухівській громаді пошкоджено три приватних будинки;

у Юнаківській громаді пошкоджено два приватних житлових будинки;

у Середино-Будській громаді пошкоджено одне приватне домоволодіння, відбулося загорання чотирьох приватних будинків;

у Свеській громаді зруйновано приватний будинок.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає. За уточненою інформацією, у Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів, крім загиблої місцевої мешканки, було встановлено, що внаслідок вказаного обстрілу також отримали поранення 2 цивільні особи.

Крім того, під час розбирання завалів будинку в селі Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.

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