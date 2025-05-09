Доба на Сумщині: найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах
Протягом доби, з ранку 8 травня до ранку 9 травня, російські війська здійснили 80 обстрілів по 21 населеному пункту у 10 територіальних громадах Сумщини. Найбільше ворог обстрілював Сумський та Шосткинський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
- понад 10 ударів КАБів;
- понад 10 атак FPV-дронами;
- майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив два ракетних удари – по території Глухівської громади.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Новослобідській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків;
- у Глухівській громаді пошкоджено три приватних будинки;
- у Юнаківській громаді пошкоджено два приватних житлових будинки;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено одне приватне домоволодіння, відбулося загорання чотирьох приватних будинків;
- у Свеській громаді зруйновано приватний будинок.
Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає. За уточненою інформацією, у Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів, крім загиблої місцевої мешканки, було встановлено, що внаслідок вказаного обстрілу також отримали поранення 2 цивільні особи.
Крім того, під час розбирання завалів будинку в селі Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.
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