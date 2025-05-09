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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах

Окупанти вдарили по Сумщині вранці 8 травня

Протягом доби, з ранку 8 травня до ранку 9 травня, російські війська здійснили 80 обстрілів по 21 населеному пункту у 10 територіальних громадах Сумщини. Найбільше ворог обстрілював Сумський та Шосткинський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

  • понад 10 ударів КАБів;
  • понад 10 атак FPV-дронами;
  • майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив два ракетних удари – по території Глухівської громади.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Новослобідській громаді пошкоджено п’ять приватних будинків;
  • у Глухівській громаді пошкоджено три приватних будинки;
  • у Юнаківській громаді пошкоджено два приватних житлових будинки;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено одне приватне домоволодіння, відбулося загорання чотирьох приватних будинків;
  • у Свеській громаді зруйновано приватний будинок.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає. За уточненою інформацією, у Миколаївській громаді в результаті ударів КАБів, крім загиблої місцевої мешканки, було встановлено, що внаслідок вказаного обстрілу також отримали поранення 2 цивільні особи.

Крім того, під час розбирання завалів будинку в селі Шалигине, який було зруйновано внаслідок ворожого обстрілу, виявлено загиблого місцевого мешканця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія посилює обстріли Сумщини, Чернігівщини та Харківщини: активно використовуються дрони, - ДПСУ

Автор: 

Сумська область (3728) Шосткинський район (29) Шалигине (2)


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Там на мордорі свято починається,парад в них. Що хай святкують,а українці цього часу складуть сумну пісню,чи може все ж таки це війна і там законні військові цілі?
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09.05.2025 09:16 Відповісти
Ворожба Білопілля постійно обстрілюються. З 10.5.2025 приміські потяги які курсували з Ворожби до Конотопа, Бахмача будуть відправлятися з Путивля. Через Ворожбу проходять ще пасажирські потяги з Сум і Харкова і відправляються приміські в напрямку Сум.
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09.05.2025 09:45 Відповісти
 
 