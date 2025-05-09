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Новости Разговор Зеленского и Трампа
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В последнее время у нас очень активная и продуктивная коммуникация с США, - Зеленский

Зеленский рассказал о переговорах с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет активные переговоры с Соединенными Штатами.

Об этом он сказал в обращении к лидерам стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF), передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время у нас очень активная коммуникация с Соединенными Штатами, и не просто активная, а действительно позитивная и продуктивная. Мы работаем вместе, чтобы достичь прекращения огня - надежного, длительного, минимум на 30 дней. Украина готова", - отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что провел разговор с Трампом.

"Мы все на связи, наши команды работают вместе - и так и должно быть. Мы все едины во мнении, что должно быть полное прекращение огня. И если Россия будет затягивать войну, потребуется усиливать санкции, особенно если они нарушат прекращение огня, когда оно наконец начнется. США и все вы в Европе знаете, что больше всего бьет по России, что на самом деле заставляет Москву задуматься о мире и прекращении этой войны. Москва должна согласиться на прекращение огня, потому что только так может начаться настоящий мир. Дипломатии нужна тишина", - добавил президент.

Читайте: Путин избежал наказания за предыдущие войны: Зеленский призвал поддержать спецтрибунал

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) США (26889) Трамп Дональд (5414)


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Топ комментарии
+6
де дрони на мацкву зелений говнюк
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09.05.2025 16:16
+5
найпродуктивніша комунікація- це безліч зброї для ЗСУ...!!!
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09.05.2025 16:19
+2
Не буде дронів, коли є такі виродки
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09.05.2025 16:25
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Правила форума Совет форумчан
де дрони на мацкву зелений говнюк
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09.05.2025 16:16 Ответить
Не буде дронів, коли є такі виродки
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09.05.2025 16:25 Ответить
найпродуктивніша комунікація- це безліч зброї для ЗСУ...!!!
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09.05.2025 16:19 Ответить
Що взяли тебе на гачок? І підвісили за яйці ? Є чим гордитися?
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09.05.2025 16:20 Ответить
деякі..
і яєць не мають...
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09.05.2025 16:24 Ответить
За "СТАЛЕВІ ЯЙЦІ" !!!✊
Пишіть правильно 😜🤙
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09.05.2025 17:20 Ответить
Є активні і пасивні - радий за нас
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09.05.2025 16:21 Ответить
Перемирие в данной ситации - это завуалированная капитуляция, сопровождаемая гундосым бла-бла-бла про "повернемо дипломатичним шляхом".
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09.05.2025 16:23 Ответить
Задньопривідна комунікація
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09.05.2025 16:45 Ответить
На нари мудака!
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09.05.2025 17:51 Ответить
Намародерило на крові , трамп узяв за одне місце воно, усі надра і здало ,
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09.05.2025 18:06 Ответить
 
 