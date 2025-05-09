В последнее время у нас очень активная и продуктивная коммуникация с США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет активные переговоры с Соединенными Штатами.

Об этом он сказал в обращении к лидерам стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF), передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время у нас очень активная коммуникация с Соединенными Штатами, и не просто активная, а действительно позитивная и продуктивная. Мы работаем вместе, чтобы достичь прекращения огня - надежного, длительного, минимум на 30 дней. Украина готова", - отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что провел разговор с Трампом.

"Мы все на связи, наши команды работают вместе - и так и должно быть. Мы все едины во мнении, что должно быть полное прекращение огня. И если Россия будет затягивать войну, потребуется усиливать санкции, особенно если они нарушат прекращение огня, когда оно наконец начнется. США и все вы в Европе знаете, что больше всего бьет по России, что на самом деле заставляет Москву задуматься о мире и прекращении этой войны. Москва должна согласиться на прекращение огня, потому что только так может начаться настоящий мир. Дипломатии нужна тишина", - добавил президент.

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