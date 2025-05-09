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Новини Розмова Зеленського і Трампа
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Останнім часом у нас дуже активна та продуктивна комунікація зі США, - Зеленський

Зеленський розповів про переговори зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде активні переговори зі Сполученими Штатами.

Про це він сказав у зверненні до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF), передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом у нас дуже активна комунікація зі Сполученими Штатами, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Ми працюємо разом, щоб досягти припинення вогню – надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова", - зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що провів розмову з Трампом.

"Ми всі на зв’язку, наші команди працюють разом – і так і має бути. Ми всі єдині в думці, що має бути повне припинення вогню. І якщо Росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться. США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б’є по Росії, що насправді змушує Москву замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва повинна погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Дипломатії потрібна тиша", - додав президент.

Читайте: Путін уникнув покарання за попередні війни: Зеленський закликав підтримати спецтрибунал

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) США (23105) Трамп Дональд (5846)


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Топ коментарі
+6
де дрони на мацкву зелений говнюк
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09.05.2025 16:16
+5
найпродуктивніша комунікація- це безліч зброї для ЗСУ...!!!
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09.05.2025 16:19
+2
Не буде дронів, коли є такі виродки
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09.05.2025 16:25
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де дрони на мацкву зелений говнюк
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09.05.2025 16:16 Відповісти
Не буде дронів, коли є такі виродки
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09.05.2025 16:25 Відповісти
найпродуктивніша комунікація- це безліч зброї для ЗСУ...!!!
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09.05.2025 16:19 Відповісти
Що взяли тебе на гачок? І підвісили за яйці ? Є чим гордитися?
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09.05.2025 16:20 Відповісти
деякі..
і яєць не мають...
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09.05.2025 16:24 Відповісти
За "СТАЛЕВІ ЯЙЦІ" !!!✊
Пишіть правильно 😜🤙
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09.05.2025 17:20 Відповісти
Є активні і пасивні - радий за нас
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09.05.2025 16:21 Відповісти
Перемирие в данной ситации - это завуалированная капитуляция, сопровождаемая гундосым бла-бла-бла про "повернемо дипломатичним шляхом".
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09.05.2025 16:23 Відповісти
Задньопривідна комунікація
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09.05.2025 16:45 Відповісти
На нари мудака!
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09.05.2025 17:51 Відповісти
Намародерило на крові , трамп узяв за одне місце воно, усі надра і здало ,
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09.05.2025 18:06 Відповісти
 
 