Останнім часом у нас дуже активна та продуктивна комунікація зі США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде активні переговори зі Сполученими Штатами.

Про це він сказав у зверненні до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF), передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом у нас дуже активна комунікація зі Сполученими Штатами, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Ми працюємо разом, щоб досягти припинення вогню – надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова", - зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що провів розмову з Трампом.

"Ми всі на зв’язку, наші команди працюють разом – і так і має бути. Ми всі єдині в думці, що має бути повне припинення вогню. І якщо Росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться. США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б’є по Росії, що насправді змушує Москву замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва повинна погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Дипломатії потрібна тиша", - додав президент.

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