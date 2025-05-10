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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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За сутки на фронте - почти 200 боевых столкновений. Почти половина из них - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 9 мая, зафиксировано 196 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в частности сбросил 69 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 4100 обстрелов, из них 35 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2174 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошевка, Мануховка, Новая Слобода Сумской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении агрессор шесть раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

Боевые действия на утро 10 мая

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

Боевые действия на утро 10 мая

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Редкодуба, Ямполевки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

Боевые действия на утро 10 мая

На Сиверском направлении в течение дня враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений у Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Боевые действия на утро 10 мая

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Часова Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино.

Боевые действия на утро 10 мая

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Боевые действия на утро 10 мая

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка, Андреевка, Лысовка, Новосергиевка и в направлении Муравки, Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

Боевые действия на утро 10 мая

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатыр, Константинополь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Боевые действия на утро 10 мая

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

Боевые действия на утро 10 мая

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

Боевые действия на утро 10 мая

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 21 управляемой бомбы, а также осуществил 316 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на утро 10 мая

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийские системы и еще две другие важные цели российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1310 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 36 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.

Автор: 

Генштаб ВС (6346) боевые действия (4148) война в Украине (4192)


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