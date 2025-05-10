За сутки на фронте - почти 200 боевых столкновений. Почти половина из них - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 9 мая, зафиксировано 196 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в частности сбросил 69 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 4100 обстрелов, из них 35 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2174 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошевка, Мануховка, Новая Слобода Сумской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении агрессор шесть раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Редкодуба, Ямполевки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Сиверском направлении в течение дня враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений у Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Часова Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка, Андреевка, Лысовка, Новосергиевка и в направлении Муравки, Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатыр, Константинополь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 21 управляемой бомбы, а также осуществил 316 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийские системы и еще две другие важные цели российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1310 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 36 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.