За добу на фронті майже 200 боєзіткнень. Майже половина з них на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби, 9 травня, зафіксовано 196 бойових зіткнень Сил оборони України із російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаударів, зокрема скинув 69 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2174 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка, Манухівка, Нова Слобода Сумської області.

Бої на сході

На Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої бомби, а також здійснив 316 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.