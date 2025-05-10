Пакистан начал масштабную операцию против Индии
В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Пакистана,
Операция называется Bunyan Ul Marsoos ("Крепкая стена"). Пакистан заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие. А также об ударах по индийским авиабазам Удхампур и Патханкот.
Также Пакистан говорит о массированной кибератаке на правительственные сайты Индии, ее энергетический сектор, телекоммуникации и транспорт. Эти действия - ответ на "военную эскалацию" Индии.
Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство, а Индия закрыла 32 аэропорта. Также медиа пишут о столкновениях в приграничных районах Кашмира.
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Давайте не будемо їм заважати.
Незважаючи на менші розміри, пакистанські військово-повітряні сили експлуатують потужні літаки, такі як винищувачі JF-17 Thunder і F-16.
Сьогодні Пакистан має флот з близько 75 літаків F-16, що охоплюють кілька варіантів - A, B, C і D. Вони оснащені передовими ракетами, такими як AIM-120C5 AMRAAM.
Через ці обмеження Пакистан все більше покладається на китайські платформи, такі як JF-17 Thunder і J-10C. Відсутність експортних обмежень у Китаї та його швидко зростаюча оборонна виробнича база роблять його привабливим партнером.
Зі свого боку, Пакистан показав себе набагато гнучкішим, обумовлюючи застосування зброї «екзистенційними» загрозами, такими як військове вторгнення. Іншими словами, Ісламабад залишає за собою право використовувати його першим, а не як захід у відповідь.
Ця позиція ґрунтується на тому факті, що індійські звичайні збройні сили значно перевершують сили Пакистану, а його невелика територія робить його дуже вразливим.
краще зберіться та разом дайте мзди *****, яке усе це організувало-спровокувало..
піхота не висувається