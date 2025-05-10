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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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Пакистан начал масштабную операцию против Индии

Пакистан объявил о начале военной операции

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Пакистана,

Операция называется Bunyan Ul Marsoos ("Крепкая стена"). Пакистан заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие. А также об ударах по индийским авиабазам Удхампур и Патханкот.

Также Пакистан говорит о массированной кибератаке на правительственные сайты Индии, ее энергетический сектор, телекоммуникации и транспорт. Эти действия - ответ на "военную эскалацию" Индии.

Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство, а Индия закрыла 32 аэропорта. Также медиа пишут о столкновениях в приграничных районах Кашмира.

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Автор: 

война (1389) Индия (415) Пакистан (155)


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Топ комментарии
+2
Скоро Трамп скаже, що це все Байден винен
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10.05.2025 08:51
+2
Як би я був президентом, то війна між Індією і Пакистаном не почалася б!
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10.05.2025 08:51
+1
Любителі Китаю і російської нафти зійшлися в двобої.
Давайте не будемо їм заважати.
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10.05.2025 08:48
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Є думка запропонувати Пакистану нашу (але то не ми) допомогу (дрони, РЕБи, БПЛА.. чим ще ми можемо?) за пару боєголовок ЯЗ (але не офіційно).
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10.05.2025 08:46 Ответить
Опаздос, там китайозы - в приоре.
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10.05.2025 09:01 Ответить
Индия подвязывается под США и нарабсею.
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10.05.2025 09:02 Ответить
...шо є, то є
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10.05.2025 09:04 Ответить
Пакистан крикнув - іду на ви!
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10.05.2025 08:48 Ответить
Заруба може бути страшна - будуть втягнуті біля двох лярдів людей - Індія хоч переважає по всіх параметрах - пакистанці відважніші
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10.05.2025 08:55 Ответить
Любителі Китаю і російської нафти зійшлися в двобої.
Давайте не будемо їм заважати.
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10.05.2025 08:48 Ответить
Будь яка заварушка в світі на користь раші
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10.05.2025 08:52 Ответить
Індія експлуатує 2229 військових літаків, у тому числі 513 винищувачів, таких як Rafale, Su-30MKI та Tejas. Маючи в своєму розпорядженні 1399 літаків і 328 винищувачів, Пакистан помітно відстає як за кількістю, так і за можливостями. Індія також має перевагу, коли справа доходить до вертольотів: 899 вертольотів проти 373 у Пакистану.

Незважаючи на менші розміри, пакистанські військово-повітряні сили експлуатують потужні літаки, такі як винищувачі JF-17 Thunder і F-16.
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10.05.2025 08:48 Ответить
Пакистан отримав свої перші F-16 13 січня 1983 року завдяки військовій допомозі США під час холодної війни. Ці реактивні літаки, незважаючи на те, що вони були потужними, йшли з пов'язаними зобов'язаннями - суворими обмеженнями на використання, які тривають і донині. США зобов'язали використовувати ці літаки тільки для боротьби з тероризмом і внутрішньої оборони, а не для наступальних операцій, особливо проти Індії.

Сьогодні Пакистан має флот з близько 75 літаків F-16, що охоплюють кілька варіантів - A, B, C і D. Вони оснащені передовими ракетами, такими як AIM-120C5 AMRAAM.
Через ці обмеження Пакистан все більше покладається на китайські платформи, такі як JF-17 Thunder і J-10C. Відсутність експортних обмежень у Китаї та його швидко зростаюча оборонна виробнича база роблять його привабливим партнером.
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10.05.2025 08:50 Ответить
Офіційно Індія дотримується доктрини незастосування ядерної зброї першою: вона зобов'язується використати її лише у відповідь на ядерний напад.
Зі свого боку, Пакистан показав себе набагато гнучкішим, обумовлюючи застосування зброї «екзистенційними» загрозами, такими як військове вторгнення. Іншими словами, Ісламабад залишає за собою право використовувати його першим, а не як захід у відповідь.

Ця позиція ґрунтується на тому факті, що індійські звичайні збройні сили значно перевершують сили Пакистану, а його невелика територія робить його дуже вразливим.
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10.05.2025 08:53 Ответить
Eксперти вважають, що ці дві країни знаходяться приблизно на одному рівні. Імовірно, Пакистан має близько 170 боєголовок, а Індія - близько 180.
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10.05.2025 08:54 Ответить
Ракетна програма Пакистану включає крилаті та балістичні оперативно-тактичні ракети, а також ракети середньої та меншої дальності.Індія має більш широкий діапазон ракет: це і ракети Prithvi з дальністю від 250 до 600 кілометрів; також ракети серії Agni з дальністю від 1200 до 8000 кілометрів, а також крилаті ракети серій Nirbhaya та BrahMos.
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10.05.2025 08:59 Ответить
Як шкода...
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10.05.2025 08:49 Ответить
Скоро Трамп скаже, що це все Байден винен
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10.05.2025 08:51 Ответить
Як би я був президентом, то війна між Індією і Пакистаном не почалася б!
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10.05.2025 08:51 Ответить
Якби Тамп був президентом...
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10.05.2025 08:53 Ответить
астанавітєсь, наївні-ідіоти!
краще зберіться та разом дайте мзди *****, яке усе це організувало-спровокувало..
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10.05.2025 08:55 Ответить
Нічого доброго. Тепер увага світу перемкнеться на війну бусурман з кастою брахманів. Україна відійде на другий план.
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10.05.2025 08:56 Ответить
не буде там великої війни
піхота не висувається
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10.05.2025 09:02 Ответить
 
 