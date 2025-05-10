Пакистан начал масштабную операцию против Индии

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Пакистана,

Операция называется Bunyan Ul Marsoos ("Крепкая стена"). Пакистан заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие. А также об ударах по индийским авиабазам Удхампур и Патханкот.

Также Пакистан говорит о массированной кибератаке на правительственные сайты Индии, ее энергетический сектор, телекоммуникации и транспорт. Эти действия - ответ на "военную эскалацию" Индии.

Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство, а Индия закрыла 32 аэропорта. Также медиа пишут о столкновениях в приграничных районах Кашмира.

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