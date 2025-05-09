США не будут вмешиваться в конфликт Индии и Пакистана, но попытаются побудить их к деэскалации, - Венс

США не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Что мы можем сделать, так это попытаться поощрить этих людей к деэскалации, но мы не собираемся вмешиваться в войну, которая, по сути, не является нашим делом и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее. Знаете, Америка не может сказать индийцам сложить оружие. Мы не можем сказать пакистанцам сложить оружие. Поэтому мы собираемся продолжать вести это дело по дипломатическим каналам", - заверил Вэнс.

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Он также выразил надежду, что ситуация не перерастет в более широкую региональную войну или ядерный конфликт.

"Сейчас мы не думаем, что это произойдет", - добавил Вэнс.

Напомним, украинский МИД призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта.

Ранее сообщалось, что Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.