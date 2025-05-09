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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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США не будут вмешиваться в конфликт Индии и Пакистана, но попытаются побудить их к деэскалации, - Венс

Вице-президент США Венс о Гренландии

США не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Что мы можем сделать, так это попытаться поощрить этих людей к деэскалации, но мы не собираемся вмешиваться в войну, которая, по сути, не является нашим делом и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее. Знаете, Америка не может сказать индийцам сложить оружие. Мы не можем сказать пакистанцам сложить оружие. Поэтому мы собираемся продолжать вести это дело по дипломатическим каналам", - заверил Вэнс.

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Он также выразил надежду, что ситуация не перерастет в более широкую региональную войну или ядерный конфликт.

"Сейчас мы не думаем, что это произойдет", - добавил Вэнс.

Напомним, украинский МИД призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта.

Ранее сообщалось, что Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

Автор: 

Индия (414) Пакистан (155) Джей Ди Вэнс (95)


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Топ комментарии
+8
Импотенты шизанутые,просрали все влияние США которое создавали бывшие президенты начиная с Второй мировой войны.
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09.05.2025 10:16
+6
от якби трамп був президентом....
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09.05.2025 10:14
+5
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09.05.2025 10:13
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09.05.2025 10:13 Ответить
от якби трамп був президентом....
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09.05.2025 10:14 Ответить
Импотенты шизанутые,просрали все влияние США которое создавали бывшие президенты начиная с Второй мировой войны.
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09.05.2025 10:16 Ответить
пошліть у Кашмір вітькова, він там все владнає.
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09.05.2025 10:18 Ответить
до речі, на фотці якась кончіта вурст?
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09.05.2025 10:19 Ответить
Просто Трампу треба подзвонити у Делі і Ісламобад, за 24 години усе закінчиться!
Чи ЦЕ ТАК не працює.
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09.05.2025 10:20 Ответить
Кстати, две страны с ядерным оружием. И как это помешало войне? Никак. Это по поводу завываний "вот, если бы у нас была бомба, они не посмели бы...". Херня это всё. Мы что, бросили бы бомбу на кацапов?
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09.05.2025 10:21 Ответить
спробують заохотити їх до деескалації,
запропонувавши цілувати дупу трампона
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09.05.2025 10:24 Ответить
навіщо ? там є муді який не за росію чи Україну, а за мир
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09.05.2025 10:25 Ответить
"якби Я був президентом США, то ця війна ніколи би не почалася" - подумав, як завжди, Трумп..
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09.05.2025 10:29 Ответить
Знов обісратися рудий не хоче? Чого б це? Це ж звичайний його стан.
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09.05.2025 10:29 Ответить
Чекайте. А що, Трамп вже не президент? Бо якби він був президентом, ця війна б ніколи не сталася.
Невже Джо Байден захопив Білий дім та змінив ключі?
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09.05.2025 10:30 Ответить
Можна почати заохочення до примирення з угоди про корисні копалини та передачі річок Індії та Пакистану в користування США. Хоча в обох країн є ядерна зброя, тому такі фокуси не пройдуть.
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09.05.2025 10:43 Ответить
А трампон знає, що кончита вурст каже? На цьому конфлікті можна премію мира отримати....
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09.05.2025 10:44 Ответить
Тоді там повна срака, якщо Венс "заохотить"...
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09.05.2025 10:54 Ответить
 
 