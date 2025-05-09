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Новини Конфлікт Індії та Пакистану
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США не втручатимуться у конфлікт Індії та Пакистану, але спробують заохотити їх до деескалації, - Венс

віцепрезидент США Венс про Гренландію

США не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Що ми можемо зробити, так це спробувати заохотити цих людей до деескалації, але ми не збираємося втручатись у війну, яка, по суті, не є нашою справою і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її. Знаєте, Америка не може сказати індійцям скласти зброю. Ми не можемо сказати пакистанцям скласти зброю. Тому ми збираємося продовжувати вести цю справу дипломатичними каналами", - запевнив Венс.

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Він також висловив сподівання, що ситуація не переросте в ширшу регіональну війну або ядерний конфлікт.

"Зараз ми не думаємо, що це станеться", - додав Венс.

Нагадаємо, українське МЗС закликало Індію та Пакистан до стриманості на тлі загострення конфлікту.

Раніше повідомлялось, що Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

Автор: 

Індія (678) Пакистан (70) Джей Ді Венс (97)


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Топ коментарі
+9
Импотенты шизанутые,просрали все влияние США которое создавали бывшие президенты начиная с Второй мировой войны.
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09.05.2025 10:16
+7
от якби трамп був президентом....
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09.05.2025 10:14
+5
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09.05.2025 10:13
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09.05.2025 10:13 Відповісти
от якби трамп був президентом....
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09.05.2025 10:14 Відповісти
Импотенты шизанутые,просрали все влияние США которое создавали бывшие президенты начиная с Второй мировой войны.
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09.05.2025 10:16 Відповісти
пошліть у Кашмір вітькова, він там все владнає.
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09.05.2025 10:18 Відповісти
до речі, на фотці якась кончіта вурст?
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09.05.2025 10:19 Відповісти
Просто Трампу треба подзвонити у Делі і Ісламобад, за 24 години усе закінчиться!
Чи ЦЕ ТАК не працює.
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09.05.2025 10:20 Відповісти
Кстати, две страны с ядерным оружием. И как это помешало войне? Никак. Это по поводу завываний "вот, если бы у нас была бомба, они не посмели бы...". Херня это всё. Мы что, бросили бы бомбу на кацапов?
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09.05.2025 10:21 Відповісти
спробують заохотити їх до деескалації,
запропонувавши цілувати дупу трампона
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09.05.2025 10:24 Відповісти
навіщо ? там є муді який не за росію чи Україну, а за мир
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09.05.2025 10:25 Відповісти
"якби Я був президентом США, то ця війна ніколи би не почалася" - подумав, як завжди, Трумп..
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09.05.2025 10:29 Відповісти
Знов обісратися рудий не хоче? Чого б це? Це ж звичайний його стан.
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09.05.2025 10:29 Відповісти
Чекайте. А що, Трамп вже не президент? Бо якби він був президентом, ця війна б ніколи не сталася.
Невже Джо Байден захопив Білий дім та змінив ключі?
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09.05.2025 10:30 Відповісти
Можна почати заохочення до примирення з угоди про корисні копалини та передачі річок Індії та Пакистану в користування США. Хоча в обох країн є ядерна зброя, тому такі фокуси не пройдуть.
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09.05.2025 10:43 Відповісти
А трампон знає, що кончита вурст каже? На цьому конфлікті можна премію мира отримати....
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09.05.2025 10:44 Відповісти
Тоді там повна срака, якщо Венс "заохотить"...
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09.05.2025 10:54 Відповісти
У цієї адміністрації у всіх такі противні харі?
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09.05.2025 11:41 Відповісти
Пакистан же як там звучить "основний союзник США по за НАТО" ?
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09.05.2025 11:46 Відповісти
придверний килимок ,для витирання ніг від вуличного бруду . був прикрашений зображенням американського прапора ,на котрому великими буквами виділено - USA
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09.05.2025 11:50 Відповісти
 
 