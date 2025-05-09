США не втручатимуться у конфлікт Індії та Пакистану, але спробують заохотити їх до деескалації, - Венс

США не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Що ми можемо зробити, так це спробувати заохотити цих людей до деескалації, але ми не збираємося втручатись у війну, яка, по суті, не є нашою справою і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її. Знаєте, Америка не може сказати індійцям скласти зброю. Ми не можемо сказати пакистанцям скласти зброю. Тому ми збираємося продовжувати вести цю справу дипломатичними каналами", - запевнив Венс.

Також читайте: У Пакистані кажуть про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії та обіцяють помсту, - СNN

Він також висловив сподівання, що ситуація не переросте в ширшу регіональну війну або ядерний конфлікт.

"Зараз ми не думаємо, що це станеться", - додав Венс.

Нагадаємо, українське МЗС закликало Індію та Пакистан до стриманості на тлі загострення конфлікту.

Раніше повідомлялось, що Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.