Пакистан розпочав масштабну операцію проти Індії
У ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Пакистану,
Операція називається Bunyan Ul Marsoos ("Міцна стіна"). Пакистан заявив про знищення складу надзвукових ракет BrahMos у Беасі, які виробляє спільне індійсько-російське підприємство. А також про удари по індійських авіабазах Удхампур і Патханкот.
Також Пакистан каже про масовану кібератаку на урядові сайти Індії, її енергетичний сектор, телекомунікації та транспорт. Ці дії — відповідь на "військову ескалацію" Індії.
Пакистан тимчасово закрив свій повітряний простір, а Індія закрила 32 аеропорти. Також медіа пишуть про сутички в прикордонних районах Кашміру.
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Давайте не будемо їм заважати.
Незважаючи на менші розміри, пакистанські військово-повітряні сили експлуатують потужні літаки, такі як винищувачі JF-17 Thunder і F-16.
Сьогодні Пакистан має флот з близько 75 літаків F-16, що охоплюють кілька варіантів - A, B, C і D. Вони оснащені передовими ракетами, такими як AIM-120C5 AMRAAM.
Через ці обмеження Пакистан все більше покладається на китайські платформи, такі як JF-17 Thunder і J-10C. Відсутність експортних обмежень у Китаї та його швидко зростаюча оборонна виробнича база роблять його привабливим партнером.
Зі свого боку, Пакистан показав себе набагато гнучкішим, обумовлюючи застосування зброї «екзистенційними» загрозами, такими як військове вторгнення. Іншими словами, Ісламабад залишає за собою право використовувати його першим, а не як захід у відповідь.
Ця позиція ґрунтується на тому факті, що індійські звичайні збройні сили значно перевершують сили Пакистану, а його невелика територія робить його дуже вразливим.
краще зберіться та разом дайте мзди *****, яке усе це організувало-спровокувало..
піхота не висувається