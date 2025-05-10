Пакистан розпочав масштабну операцію проти Індії

У ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Пакистану,

Операція називається Bunyan Ul Marsoos ("Міцна стіна"). Пакистан заявив про знищення складу надзвукових ракет BrahMos у Беасі, які виробляє спільне індійсько-російське підприємство. А також про удари по індійських авіабазах Удхампур і Патханкот.

Також Пакистан каже про масовану кібератаку на урядові сайти Індії, її енергетичний сектор, телекомунікації та транспорт. Ці дії — відповідь на "військову ескалацію" Індії.

Пакистан тимчасово закрив свій повітряний простір, а Індія закрила 32 аеропорти. Також медіа пишуть про сутички в прикордонних районах Кашміру.

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