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Новини Конфлікт Індії та Пакистану
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Пакистан розпочав масштабну операцію проти Індії

Пакистан оголосив про початок військової операції

У ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Пакистану,

Операція називається Bunyan Ul Marsoos ("Міцна стіна"). Пакистан заявив про знищення складу надзвукових ракет BrahMos у Беасі, які виробляє спільне індійсько-російське підприємство. А також про удари по індійських авіабазах Удхампур і Патханкот.

Також Пакистан каже про масовану кібератаку на урядові сайти Індії, її енергетичний сектор, телекомунікації та транспорт. Ці дії — відповідь на "військову ескалацію" Індії.

Пакистан тимчасово закрив свій повітряний простір, а Індія закрила 32 аеропорти. Також медіа пишуть про сутички в прикордонних районах Кашміру.

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Автор: 

війна (1414) Індія (680) Пакистан (71)


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Топ коментарі
+5
Скоро Трамп скаже, що це все Байден винен
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10.05.2025 08:51
+4
Як би я був президентом, то війна між Індією і Пакистаном не почалася б!
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10.05.2025 08:51
+1
Любителі Китаю і російської нафти зійшлися в двобої.
Давайте не будемо їм заважати.
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10.05.2025 08:48
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Є думка запропонувати Пакистану нашу (але то не ми) допомогу (дрони, РЕБи, БПЛА.. чим ще ми можемо?) за пару боєголовок ЯЗ (але не офіційно).
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10.05.2025 08:46 Відповісти
Опаздос, там китайозы - в приоре.
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10.05.2025 09:01 Відповісти
Индия подвязывается под США и нарабсею.
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10.05.2025 09:02 Відповісти
...шо є, то є
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10.05.2025 09:04 Відповісти
Пакистан крикнув - іду на ви!
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10.05.2025 08:48 Відповісти
Заруба може бути страшна - будуть втягнуті біля двох лярдів людей - Індія хоч переважає по всіх параметрах - пакистанці відважніші
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10.05.2025 08:55 Відповісти
Любителі Китаю і російської нафти зійшлися в двобої.
Давайте не будемо їм заважати.
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10.05.2025 08:48 Відповісти
Будь яка заварушка в світі на користь раші
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10.05.2025 08:52 Відповісти
Побажаємо успіху обом сторонам!
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10.05.2025 09:16 Відповісти
Індія експлуатує 2229 військових літаків, у тому числі 513 винищувачів, таких як Rafale, Su-30MKI та Tejas. Маючи в своєму розпорядженні 1399 літаків і 328 винищувачів, Пакистан помітно відстає як за кількістю, так і за можливостями. Індія також має перевагу, коли справа доходить до вертольотів: 899 вертольотів проти 373 у Пакистану.

Незважаючи на менші розміри, пакистанські військово-повітряні сили експлуатують потужні літаки, такі як винищувачі JF-17 Thunder і F-16.
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10.05.2025 08:48 Відповісти
Пакистан отримав свої перші F-16 13 січня 1983 року завдяки військовій допомозі США під час холодної війни. Ці реактивні літаки, незважаючи на те, що вони були потужними, йшли з пов'язаними зобов'язаннями - суворими обмеженнями на використання, які тривають і донині. США зобов'язали використовувати ці літаки тільки для боротьби з тероризмом і внутрішньої оборони, а не для наступальних операцій, особливо проти Індії.

Сьогодні Пакистан має флот з близько 75 літаків F-16, що охоплюють кілька варіантів - A, B, C і D. Вони оснащені передовими ракетами, такими як AIM-120C5 AMRAAM.
Через ці обмеження Пакистан все більше покладається на китайські платформи, такі як JF-17 Thunder і J-10C. Відсутність експортних обмежень у Китаї та його швидко зростаюча оборонна виробнича база роблять його привабливим партнером.
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10.05.2025 08:50 Відповісти
Офіційно Індія дотримується доктрини незастосування ядерної зброї першою: вона зобов'язується використати її лише у відповідь на ядерний напад.
Зі свого боку, Пакистан показав себе набагато гнучкішим, обумовлюючи застосування зброї «екзистенційними» загрозами, такими як військове вторгнення. Іншими словами, Ісламабад залишає за собою право використовувати його першим, а не як захід у відповідь.

Ця позиція ґрунтується на тому факті, що індійські звичайні збройні сили значно перевершують сили Пакистану, а його невелика територія робить його дуже вразливим.
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10.05.2025 08:53 Відповісти
Eксперти вважають, що ці дві країни знаходяться приблизно на одному рівні. Імовірно, Пакистан має близько 170 боєголовок, а Індія - близько 180.
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10.05.2025 08:54 Відповісти
Ракетна програма Пакистану включає крилаті та балістичні оперативно-тактичні ракети, а також ракети середньої та меншої дальності.Індія має більш широкий діапазон ракет: це і ракети Prithvi з дальністю від 250 до 600 кілометрів; також ракети серії Agni з дальністю від 1200 до 8000 кілометрів, а також крилаті ракети серій Nirbhaya та BrahMos.
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10.05.2025 08:59 Відповісти
Як шкода...
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10.05.2025 08:49 Відповісти
Скоро Трамп скаже, що це все Байден винен
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10.05.2025 08:51 Відповісти
Як би я був президентом, то війна між Індією і Пакистаном не почалася б!
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10.05.2025 08:51 Відповісти
Якби Тамп був президентом...
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10.05.2025 08:53 Відповісти
астанавітєсь, наївні-ідіоти!
краще зберіться та разом дайте мзди *****, яке усе це організувало-спровокувало..
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10.05.2025 08:55 Відповісти
Нічого доброго. Тепер увага світу перемкнеться на війну бусурман з кастою брахманів. Україна відійде на другий план.
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10.05.2025 08:56 Відповісти
не буде там великої війни
піхота не висувається
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10.05.2025 09:02 Відповісти
Попробывали они при дедушке Рейгане устроить драку сразу бы хвосты поджали и по будкам разбежались а Трамп для них пустое место..
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10.05.2025 09:22 Відповісти
 
 