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Новости Конфликт Индии и Пакистана
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Пакистан созвал экстренное заседание органа, контролирующего ядерный арсенал, - Reuters

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

После начала военной операции против Индии ночью 10 мая премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал Исламабада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Шариф объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, который принимает ключевые решения по вопросам национальной безопасности, в том числе связанных с ядерным арсеналом страны.

Напряженность в отношениях между ядерными соседями обострилась на этой неделе, когда оба государства обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и других боеприпасов, что привело к гибели по меньшей мере 48 человек.

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Напомним, в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Автор: 

Индия (415) Пакистан (157) ядерное оружие (1338)


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Топ комментарии
+8
Археологічні дослідження ,які проводились на території ******** Індії ,виявляли ознаки ядерних вибухів на цій території у доісторичні часи а історія повторюється циклічно і по спіралі тільки на щабель вище,тому вірогідність застосування ядерної зброї ,з обох сторін,досить великий.
Світ рухається до глобальної катастрофи.Дякуєм ***** і Тампону.
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10.05.2025 09:41
+5
Віддадуть Індії.
Як Україна.
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10.05.2025 09:38
+5
А у нас і органу такого немає. Є тількі наше корсіканськое криворожськое чудовіщє, наш Бонопартій . Пакістан - то цивілізація! І ракети є, і балістика, ну і ядерка.
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10.05.2025 09:50
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гарний понт дорожче за гроші
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10.05.2025 09:29 Ответить
Це для проформи - клепки вистачить шоб ядерку не застосовувати
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10.05.2025 09:29 Ответить
Віддадуть Індії.
Як Україна.
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10.05.2025 09:38 Ответить
Мда, у цьому плані, ми єдині на планеті, а може у всесвіті…
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10.05.2025 10:07 Ответить
Хай товчуть одне одного - навіть ядеркою.
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10.05.2025 09:37 Ответить
Якщо будуть застосовувати ядерну зброю, то всьому світу гаплик наступить!
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10.05.2025 09:39 Ответить
Це розвяже пуйлу руки. Прецендент вже буде
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10.05.2025 09:41 Ответить
А в них є міжконтинентальні рокети?
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10.05.2025 09:42 Ответить
Неправда. Це ядерні держави, Україна держава не ядерна.
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10.05.2025 10:17 Ответить
Це ти сказав від ''великого розуму''
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10.05.2025 09:41 Ответить
Археологічні дослідження ,які проводились на території ******** Індії ,виявляли ознаки ядерних вибухів на цій території у доісторичні часи а історія повторюється циклічно і по спіралі тільки на щабель вище,тому вірогідність застосування ядерної зброї ,з обох сторін,досить великий.
Світ рухається до глобальної катастрофи.Дякуєм ***** і Тампону.
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10.05.2025 09:41 Ответить
Археологічні дослідження підараса ігоря прокопенко.
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10.05.2025 10:17 Ответить
я навіть бачу як ти разом з Лозою "на малєньком плоту" тихо упливаєш" по плоскій Землі...
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10.05.2025 11:38 Ответить
А у нас і органу такого немає. Є тількі наше корсіканськое криворожськое чудовіщє, наш Бонопартій . Пакістан - то цивілізація! І ракети є, і балістика, ну і ядерка.
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10.05.2025 09:50 Ответить
У нас есть "космические силы"
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10.05.2025 10:10 Ответить
Расчехляют орган - тревожный знак,болливуд бежит в убежища.
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10.05.2025 10:09 Ответить
Якби Трамп був президентом цієї війни ніколи б не сталося! Так, стоп.....
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10.05.2025 10:16 Ответить
А вот найуха мне мне эти тёрки с ядеркой между священными коровами, нах...
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10.05.2025 10:20 Ответить
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10.05.2025 10:41 Ответить
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10.05.2025 10:46 Ответить
Арестовіч реінкорнує у шкідливого кота, з усього
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10.05.2025 11:04 Ответить
Жарти-жартами, а сумарна кількість їх ядерки може декілька разів знищити життя на планеті
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10.05.2025 11:02 Ответить
уй!! У них тактична.
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10.05.2025 11:42 Ответить
 
 