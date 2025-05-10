Пакистан созвал экстренное заседание органа, контролирующего ядерный арсенал, - Reuters
После начала военной операции против Индии ночью 10 мая премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал Исламабада.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Шариф объявил о созыве заседания высшего органа гражданских и военных чиновников, который принимает ключевые решения по вопросам национальной безопасности, в том числе связанных с ядерным арсеналом страны.
Напряженность в отношениях между ядерными соседями обострилась на этой неделе, когда оба государства обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем запуска беспилотников и других боеприпасов, что привело к гибели по меньшей мере 48 человек.
Напомним, в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.
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Світ рухається до глобальної катастрофи.Дякуєм ***** і Тампону.
корсіканськоекриворожськое чудовіщє, наш Бонопартій . Пакістан - то цивілізація! І ракети є, і балістика, ну і ядерка.