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Новини Конфлікт Індії та Пакистану
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Пакистан скликав екстрене засідання органу, який контролює ядерний арсенал, - Reuters

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф

Після початку військової операції проти Індії вночі 10 травня прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф скликав термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал Ісламабаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Шариф оголосив про скликання засідання вищого органу цивільних і військових чиновників, який ухвалює ключові рішення з питань національної безпеки, зокрема пов'язаних з ядерним арсеналом країни.

Напруженість у відносинах між ядерними сусідами загострилася цього тижня, коли обидві держави звинуватили одна одну в порушенні повітряного простору шляхом запуску безпілотників та інших боєприпасів, що призвело до загибелі щонайменше 48 осіб.

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Нагадаємо, у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Автор: 

Індія (680) Пакистан (71) ядерна зброя (1158)


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Топ коментарі
+8
Археологічні дослідження ,які проводились на території ******** Індії ,виявляли ознаки ядерних вибухів на цій території у доісторичні часи а історія повторюється циклічно і по спіралі тільки на щабель вище,тому вірогідність застосування ядерної зброї ,з обох сторін,досить великий.
Світ рухається до глобальної катастрофи.Дякуєм ***** і Тампону.
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10.05.2025 09:41
+5
Віддадуть Індії.
Як Україна.
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10.05.2025 09:38
+5
А у нас і органу такого немає. Є тількі наше корсіканськое криворожськое чудовіщє, наш Бонопартій . Пакістан - то цивілізація! І ракети є, і балістика, ну і ядерка.
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10.05.2025 09:50
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гарний понт дорожче за гроші
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10.05.2025 09:29 Відповісти
Це для проформи - клепки вистачить шоб ядерку не застосовувати
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10.05.2025 09:29 Відповісти
Віддадуть Індії.
Як Україна.
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10.05.2025 09:38 Відповісти
Мда, у цьому плані, ми єдині на планеті, а може у всесвіті…
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10.05.2025 10:07 Відповісти
Хай товчуть одне одного - навіть ядеркою.
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10.05.2025 09:37 Відповісти
Якщо будуть застосовувати ядерну зброю, то всьому світу гаплик наступить!
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10.05.2025 09:39 Відповісти
Це розвяже пуйлу руки. Прецендент вже буде
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10.05.2025 09:41 Відповісти
А в них є міжконтинентальні рокети?
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10.05.2025 09:42 Відповісти
Неправда. Це ядерні держави, Україна держава не ядерна.
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10.05.2025 10:17 Відповісти
Це ти сказав від ''великого розуму''
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10.05.2025 09:41 Відповісти
Археологічні дослідження ,які проводились на території ******** Індії ,виявляли ознаки ядерних вибухів на цій території у доісторичні часи а історія повторюється циклічно і по спіралі тільки на щабель вище,тому вірогідність застосування ядерної зброї ,з обох сторін,досить великий.
Світ рухається до глобальної катастрофи.Дякуєм ***** і Тампону.
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10.05.2025 09:41 Відповісти
Археологічні дослідження підараса ігоря прокопенко.
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10.05.2025 10:17 Відповісти
А у нас і органу такого немає. Є тількі наше корсіканськое криворожськое чудовіщє, наш Бонопартій . Пакістан - то цивілізація! І ракети є, і балістика, ну і ядерка.
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10.05.2025 09:50 Відповісти
У нас есть "космические силы"
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10.05.2025 10:10 Відповісти
Расчехляют орган - тревожный знак,болливуд бежит в убежища.
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10.05.2025 10:09 Відповісти
Якби Трамп був президентом цієї війни ніколи б не сталося! Так, стоп.....
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10.05.2025 10:16 Відповісти
А вот найуха мне мне эти тёрки с ядеркой между священными коровами, нах...
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10.05.2025 10:20 Відповісти
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10.05.2025 10:41 Відповісти
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10.05.2025 10:46 Відповісти
Арестовіч реінкорнує у шкідливого кота, з усього
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10.05.2025 11:04 Відповісти
Жарти-жартами, а сумарна кількість їх ядерки може декілька разів знищити життя на планеті
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10.05.2025 11:02 Відповісти
 
 