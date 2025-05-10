Пакистан скликав екстрене засідання органу, який контролює ядерний арсенал, - Reuters
Після початку військової операції проти Індії вночі 10 травня прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф скликав термінове засідання Національного командного органу, який відповідає за ядерний арсенал Ісламабаду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Шариф оголосив про скликання засідання вищого органу цивільних і військових чиновників, який ухвалює ключові рішення з питань національної безпеки, зокрема пов'язаних з ядерним арсеналом країни.
Напруженість у відносинах між ядерними сусідами загострилася цього тижня, коли обидві держави звинуватили одна одну в порушенні повітряного простору шляхом запуску безпілотників та інших боєприпасів, що призвело до загибелі щонайменше 48 осіб.
Нагадаємо, у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.
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Світ рухається до глобальної катастрофи.Дякуєм ***** і Тампону.
корсіканськоекриворожськое чудовіщє, наш Бонопартій . Пакістан - то цивілізація! І ракети є, і балістика, ну і ядерка.