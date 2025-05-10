Рубио и Вадефуль обсудили пути завершения войны РФ против Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с новоназначенным министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем обсудил пути завершения войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный департамент США.

"Они обсудили общие приоритеты, в частности - завершение войны в Украине и необходимость увеличения оборонных расходов со стороны европейских стран", - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что это был первый телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств США и Германии после назначения Вадефуля.

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