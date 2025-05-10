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Рубио и Вадефуль обсудили пути завершения войны РФ против Украины

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с новоназначенным министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем обсудил пути завершения войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный департамент США.

"Они обсудили общие приоритеты, в частности - завершение войны в Украине и необходимость увеличения оборонных расходов со стороны европейских стран", - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что это был первый телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств США и Германии после назначения Вадефуля.

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Автор: 

Рубио Марко (182) война в Украине (4192) Вадефуль Иоганн (3)


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Три года языками чешут, толкут воду в ступе. Путь один - современное оружие в неообходимом объёме и выдавить кацапов за границы 1991 года. Всё остальное - лицемерие, исполнение и скрытая капитуляция. Включая манёвры с 30-дневным перемирием. Они ж планируют, что оно перетечёт в мир. А такой мир -это наше поражение..
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10.05.2025 10:00 Ответить
"границы 1991 года" тоже термин двоякий, это ж подразумевает что у Украины якобы существуют или могут существовать некие иные границы. А она физически одна.
Правильнее "граница Украины", "международные границы Украины", чтоб не плодить нарративы.
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10.05.2025 10:16 Ответить
Ну якщо мова про "вичавити кацапів за якісь кордони", то там може щє знадобитись демілітарізована зона в ростовській області і на півночі, а вона теоретично може співпасти з кордонами України 1917 року. Вичавити кацапів звідкись жеж не означає обовʼязково включити ту територію в міжнародно визнаний склад України.
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10.05.2025 11:04 Ответить
Це вже пішли фантазії. Відновлення міжнародновизнаних кордонів України, покарання Росії за злочин агресії і компенсації завданих Україні збитків буде достатньо.
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10.05.2025 11:36 Ответить
 
 