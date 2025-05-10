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Рубіо та Вадефуль обговорили шляхи завершення війни РФ проти України

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем обговорив шляхи завершення війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний департамент США.

"Вони обговорили спільні пріоритети, зокрема завершення війни в Україні та необхідність збільшення оборонних видатків з боку європейських країн", – ідеться у повідомленні.

У Держдепі зазначили, що це була перша телефонна розмова керівників зовнішньополітичних відомств США та Німеччини після призначення Вадефуля.

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Автор: 

Рубіо Марко (186) війна в Україні (4226) Вадефуль Йоганн (3)


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Три года языками чешут, толкут воду в ступе. Путь один - современное оружие в неообходимом объёме и выдавить кацапов за границы 1991 года. Всё остальное - лицемерие, исполнение и скрытая капитуляция. Включая манёвры с 30-дневным перемирием. Они ж планируют, что оно перетечёт в мир. А такой мир -это наше поражение..
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10.05.2025 10:00 Відповісти
"границы 1991 года" тоже термин двоякий, это ж подразумевает что у Украины якобы существуют или могут существовать некие иные границы. А она физически одна.
Правильнее "граница Украины", "международные границы Украины", чтоб не плодить нарративы.
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10.05.2025 10:16 Відповісти
Ну якщо мова про "вичавити кацапів за якісь кордони", то там може щє знадобитись демілітарізована зона в ростовській області і на півночі, а вона теоретично може співпасти з кордонами України 1917 року. Вичавити кацапів звідкись жеж не означає обовʼязково включити ту територію в міжнародно визнаний склад України.
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10.05.2025 11:04 Відповісти
 
 