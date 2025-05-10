Рубіо та Вадефуль обговорили шляхи завершення війни РФ проти України

Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем обговорив шляхи завершення війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний департамент США.

"Вони обговорили спільні пріоритети, зокрема завершення війни в Україні та необхідність збільшення оборонних видатків з боку європейських країн", – ідеться у повідомленні.

У Держдепі зазначили, що це була перша телефонна розмова керівників зовнішньополітичних відомств США та Німеччини після призначення Вадефуля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна разом з партнерами напрацювала свої умови миру, які вже передали Трампу, - The Telegraph