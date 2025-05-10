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Рубіо та Вадефуль обговорили шляхи завершення війни РФ проти України
Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем обговорив шляхи завершення війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний департамент США.
"Вони обговорили спільні пріоритети, зокрема завершення війни в Україні та необхідність збільшення оборонних видатків з боку європейських країн", – ідеться у повідомленні.
У Держдепі зазначили, що це була перша телефонна розмова керівників зовнішньополітичних відомств США та Німеччини після призначення Вадефуля.
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Правильнее "граница Украины", "международные границы Украины", чтоб не плодить нарративы.