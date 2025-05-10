Германия значительно засекретит данные о будущих поставках оружия в Украину, - СМИ

Правительство Германии во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцом после трех лет полной прозрачности решило в значительной степени держать в тайне информацию о дальнейших поставках вооружения в Украину.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждают германские правительственные источники, новое правительство страны "значительно ограничит информацию о поставках систем вооружения в будущем".

Главная цель - "лишить агрессора военного преимущества в войне в Украине". Это часть "тактики ведения войны", направленная на уменьшение публичных обсуждений по поставкам оружия.

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Это, вероятно, будет означать, что на правительственном сайте больше не будут публиковать перечень поставленной Германией военной техники.

Как в будущем будет информироваться Бундестаг о поставках оружия, пока не сообщается.

Так, новое правительство канцлера Фридриха Мерца решило вернуться к практике, которая действовала в начале полномасштабного вторжения: в течение примерно четырех месяцев почти не было сообщений о поставках помощи.

В июне 2022 года, под давлением общественности, правительство Германии решило опубликовать в интернете подробный список всего предоставленного оружия.

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