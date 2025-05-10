Германия значительно засекретит данные о будущих поставках оружия в Украину, - СМИ
Правительство Германии во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцом после трех лет полной прозрачности решило в значительной степени держать в тайне информацию о дальнейших поставках вооружения в Украину.
Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждают германские правительственные источники, новое правительство страны "значительно ограничит информацию о поставках систем вооружения в будущем".
Главная цель - "лишить агрессора военного преимущества в войне в Украине". Это часть "тактики ведения войны", направленная на уменьшение публичных обсуждений по поставкам оружия.
Это, вероятно, будет означать, что на правительственном сайте больше не будут публиковать перечень поставленной Германией военной техники.
Как в будущем будет информироваться Бундестаг о поставках оружия, пока не сообщается.
Так, новое правительство канцлера Фридриха Мерца решило вернуться к практике, которая действовала в начале полномасштабного вторжения: в течение примерно четырех месяцев почти не было сообщений о поставках помощи.
В июне 2022 года, под давлением общественности, правительство Германии решило опубликовать в интернете подробный список всего предоставленного оружия.
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Демократичні "принципи прозорості" - конкретно до військових дій мають буди замінені мінімум на "засекреченно до кінця війни".
Будемо вірити що Мерц із другого покоління, і другої закалки політик.
В реальності рівні свободи та прозорості визначаються, відносно обраної реальної бази порівняння.
З усіма деталями...
Бо тоді можуть з'явитись неприємні запитання, наприклад, чи дійсно Німеччині вигідна перемога України, чи може вона хоче просто розтягнути війну ще років на 5.
Цілком підтримую. Бажано, щоб так само зробили всі партнери України, з якими ми маємо військове співробітництво. У світі вочевидь діє антизахідна, антиукраїнська коаліція, яка вже розвʼязала війну не тільки проти України і країн НАТО, а вже і між Індією та Пакистаном - двома ядерними державами з населенням чисельністю близько двох мільярдів.
Ішак все розкаже у вечірніх відосіках. Це все нащо воно здатне.