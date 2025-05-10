РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Германии
1 014 24

Германия значительно засекретит данные о будущих поставках оружия в Украину, - СМИ

Германия засекретит информацию о поставках оружия в Украину

Правительство Германии во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцом после трех лет полной прозрачности решило в значительной степени держать в тайне информацию о дальнейших поставках вооружения в Украину.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждают германские правительственные источники, новое правительство страны "значительно ограничит информацию о поставках систем вооружения в будущем".

Главная цель - "лишить агрессора военного преимущества в войне в Украине". Это часть "тактики ведения войны", направленная на уменьшение публичных обсуждений по поставкам оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига провел встречу с главой МИД Германии Вадефулем: обсудили мирные усилия и необходимость усиления давления на РФ

Это, вероятно, будет означать, что на правительственном сайте больше не будут публиковать перечень поставленной Германией военной техники.

Как в будущем будет информироваться Бундестаг о поставках оружия, пока не сообщается.

Так, новое правительство канцлера Фридриха Мерца решило вернуться к практике, которая действовала в начале полномасштабного вторжения: в течение примерно четырех месяцев почти не было сообщений о поставках помощи.

В июне 2022 года, под давлением общественности, правительство Германии решило опубликовать в интернете подробный список всего предоставленного оружия.

Читайте также: Германия будет помогать Украине до тех пор, пока Россия не осознает, что эту войну нужно завершать, - глава МИД Вадефуль

Автор: 

Германия (6996) оружие (10225) помощь (7827)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Це треба було зробити ще в 2022, щоб не давати паразитувати на цій темі сумнівним, політичним силам. Один рудий додік побудував свою передвиборчу кампанію в тому числі на дискредитації ідеї передачі озброєння Україні.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:02
+6
Перед тим як хорошо Гупнути Зброя любить тишу.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:00
+4
100% Це як сідати грати в карти з шулєром і всім демонструвати розклад.
Демократичні "принципи прозорості" - конкретно до військових дій мають буди замінені мінімум на "засекреченно до кінця війни".
показать весь комментарий
10.05.2025 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перед тим як хорошо Гупнути Зброя любить тишу.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:00 Ответить
Це треба було зробити ще в 2022, щоб не давати паразитувати на цій темі сумнівним, політичним силам. Один рудий додік побудував свою передвиборчу кампанію в тому числі на дискредитації ідеї передачі озброєння Україні.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:02 Ответить
100% Це як сідати грати в карти з шулєром і всім демонструвати розклад.
Демократичні "принципи прозорості" - конкретно до військових дій мають буди замінені мінімум на "засекреченно до кінця війни".
показать весь комментарий
10.05.2025 13:06 Ответить
Шольц це міні штазі-Меркель. Як міг так і крутився.
Будемо вірити що Мерц із другого покоління, і другої закалки політик.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:54 Ответить
Так у нас обовʼязково знайдеться якийсь зеленський, який цей секрет видасть!
показать весь комментарий
10.05.2025 13:08 Ответить
Все вірно...
показать весь комментарий
10.05.2025 13:18 Ответить
Ну і шо - в Україні вистачає зелених дебілів - озвучать перед рашкою.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:20 Ответить
Походу намёк что будут давать дальнобойное, а об этом говорить нельзя
показать весь комментарий
10.05.2025 13:22 Ответить
Давно пора звикати, що абсолютна прозорість шкодить, як і абсолютна свобода.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:23 Ответить
Мабуть тому, що вказані форми "абсолюту" є спекулятивними (вигаданими).
В реальності рівні свободи та прозорості визначаються, відносно обраної реальної бази порівняння.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:58 Ответить
Наразі все зайшло досить далеко. Коли в "Діскорд" викладають плани контрнаступу.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:03 Ответить
це добре, нарешті. хоча, звісно ж, яка військова таємниця може бути при живому єлдаку?
показать весь комментарий
10.05.2025 13:25 Ответить
Цец «секрет»буде розголошуватися в щовечірньому відосику...
З усіма деталями...
показать весь комментарий
10.05.2025 13:26 Ответить
Так наші розтриндять.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:26 Ответить
а зелені розтреплють своїм потужним язиком ...
показать весь комментарий
10.05.2025 13:31 Ответить
Коли нічого не даєш розумно все засекретити.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:37 Ответить
С тишиной или без, но раньше... сильно раньше, каждый месяц что то крылатое перелетало по кораблям и прочим целям в Крыму и не только, а сейчас даже вспомнить трудно, когда последний раз появлялась подобная новость, значит где то там на верху уже давно наложили табу на поставку Украине крылатых ракет.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:39 Ответить
Давеча два блохольота расейских завалили под новорасейском. Подмосковье прочесали дронами. Или ты в анабиозе неделю был? 🤔😁
показать весь комментарий
10.05.2025 13:46 Ответить
Читай внимательно, речь не о дронах и не о зенитных ракетах
показать весь комментарий
10.05.2025 13:50 Ответить
Будут тебе и ракеты. Дальнобойные. Жаль только про индейские топоры речи ещё не было. А было бы неплохо сотню-другую, русня их сбивать не умеет
показать весь комментарий
10.05.2025 13:56 Ответить
Секретність не для того щоб передати більше зброї, а щоб місцеві не сильно замислювались чому 3-тя економіка світу передає 3 САУ за півроку.
Бо тоді можуть з'явитись неприємні запитання, наприклад, чи дійсно Німеччині вигідна перемога України, чи може вона хоче просто розтягнути війну ще років на 5.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:44 Ответить
"Уряд Німеччини на чолі з новим канцлером Фрідріхом Мерцом після трьох років повної прозорості вирішив значною мірою тримати в таємниці інформацію про подальші постачання озброєння в Україну." Джерело: https://censor.net/ua/n3551498

Цілком підтримую. Бажано, щоб так само зробили всі партнери України, з якими ми маємо військове співробітництво. У світі вочевидь діє антизахідна, антиукраїнська коаліція, яка вже розвʼязала війну не тільки проти України і країн НАТО, а вже і між Індією та Пакистаном - двома ядерними державами з населенням чисельністю близько двох мільярдів.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:46 Ответить
Це давно пора зробити. Нехай не лінуються, а читають нашу пресу, там наші діячі усе викладуть, і від кого і куди і характеристики.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:47 Ответить
Німеччина значно засекретить дані про майбутні постачання зброї в Україну, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3551498
Ішак все розкаже у вечірніх відосіках. Це все нащо воно здатне.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:56 Ответить
 
 