Німеччина значно засекретить дані про майбутні постачання зброї в Україну, - ЗМІ
Уряд Німеччини на чолі з новим канцлером Фрідріхом Мерцом після трьох років повної прозорості вирішив значною мірою тримати в таємниці інформацію про подальші постачання озброєння в Україну.
Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
Як стверджують німецькі урядові джерела, новий уряд країни "значно обмежить інформацію про постачання систем озброєння в майбутньому".
Головна мета — "позбавити агресора військової переваги у війні в Україні". Це частина "тактики ведення війни", спрямована на зменшення публічних обговорень щодо постачання зброї.
Це, ймовірно, означатиме, що на урядовому сайті більше не публікуватимуть перелік поставленої Німеччиною військової техніки.
Як у майбутньому буде інформуватися Бундестаг про постачання зброї, поки що не повідомляється.
Так, новий уряд канцлера Фрідріха Мерца вирішив повернутися до практики, яка діяла на початку повномасштабного вторгнення: протягом приблизно чотирьох місяців майже не було повідомлень про постачання допомоги.
У червні 2022 року, під тиском громадськості, уряд Німеччини вирішив опублікувати в інтернеті детальний список усієї наданої зброї.
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