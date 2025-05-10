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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німеччина значно засекретить дані про майбутні постачання зброї в Україну, - ЗМІ

Німеччина засекретить інформацію про постачання зброї в Україну

Уряд Німеччини на чолі з новим канцлером Фрідріхом Мерцом після трьох років повної прозорості вирішив значною мірою тримати в таємниці інформацію про подальші постачання озброєння в Україну.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Як стверджують німецькі урядові джерела, новий уряд країни "значно обмежить інформацію про постачання систем озброєння в майбутньому".

Головна мета — "позбавити агресора військової переваги у війні в Україні". Це частина "тактики ведення війни", спрямована на зменшення публічних обговорень щодо постачання зброї.

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Це, ймовірно, означатиме, що на урядовому сайті більше не публікуватимуть перелік поставленої Німеччиною військової техніки.

Як у майбутньому буде інформуватися Бундестаг про постачання зброї, поки що не повідомляється.

Так, новий уряд канцлера Фрідріха Мерца вирішив повернутися до практики, яка діяла на початку повномасштабного вторгнення: протягом приблизно чотирьох місяців майже не було повідомлень про постачання допомоги. 

У червні 2022 року, під тиском громадськості, уряд Німеччини вирішив опублікувати в інтернеті детальний список усієї наданої зброї.

Читайте також: Німеччина буде допомагати Україні доти, доки Росія не усвідомить, що цю війну потрібно завершувати, - глава МЗС Вадефуль

Автор: 

Німеччина (7398) зброя (7479) допомога (8382)


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Топ коментарі
+10
Це треба було зробити ще в 2022, щоб не давати паразитувати на цій темі сумнівним, політичним силам. Один рудий додік побудував свою передвиборчу кампанію в тому числі на дискредитації ідеї передачі озброєння Україні.
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10.05.2025 13:02
+6
Перед тим як хорошо Гупнути Зброя любить тишу.
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10.05.2025 13:00
+4
100% Це як сідати грати в карти з шулєром і всім демонструвати розклад.
Демократичні "принципи прозорості" - конкретно до військових дій мають буди замінені мінімум на "засекреченно до кінця війни".
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10.05.2025 13:06
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Перед тим як хорошо Гупнути Зброя любить тишу.
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10.05.2025 13:00 Відповісти
Це треба було зробити ще в 2022, щоб не давати паразитувати на цій темі сумнівним, політичним силам. Один рудий додік побудував свою передвиборчу кампанію в тому числі на дискредитації ідеї передачі озброєння Україні.
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10.05.2025 13:02 Відповісти
100% Це як сідати грати в карти з шулєром і всім демонструвати розклад.
Демократичні "принципи прозорості" - конкретно до військових дій мають буди замінені мінімум на "засекреченно до кінця війни".
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10.05.2025 13:06 Відповісти
Так у нас обовʼязково знайдеться якийсь зеленський, який цей секрет видасть!
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10.05.2025 13:08 Відповісти
Все вірно...
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10.05.2025 13:18 Відповісти
Ну і шо - в Україні вистачає зелених дебілів - озвучать перед рашкою.
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10.05.2025 13:20 Відповісти
Походу намёк что будут давать дальнобойное, а об этом говорить нельзя
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10.05.2025 13:22 Відповісти
Давно пора звикати, що абсолютна прозорість шкодить, як і абсолютна свобода.
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10.05.2025 13:23 Відповісти
це добре, нарешті. хоча, звісно ж, яка військова таємниця може бути при живому єлдаку?
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10.05.2025 13:25 Відповісти
Цец «секрет»буде розголошуватися в щовечірньому відосику...
З усіма деталями...
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10.05.2025 13:26 Відповісти
Так наші розтриндять.
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10.05.2025 13:26 Відповісти
 
 