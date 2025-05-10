Німеччина значно засекретить дані про майбутні постачання зброї в Україну, - ЗМІ

Уряд Німеччини на чолі з новим канцлером Фрідріхом Мерцом після трьох років повної прозорості вирішив значною мірою тримати в таємниці інформацію про подальші постачання озброєння в Україну.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Як стверджують німецькі урядові джерела, новий уряд країни "значно обмежить інформацію про постачання систем озброєння в майбутньому".

Головна мета — "позбавити агресора військової переваги у війні в Україні". Це частина "тактики ведення війни", спрямована на зменшення публічних обговорень щодо постачання зброї.

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Це, ймовірно, означатиме, що на урядовому сайті більше не публікуватимуть перелік поставленої Німеччиною військової техніки.

Як у майбутньому буде інформуватися Бундестаг про постачання зброї, поки що не повідомляється.

Так, новий уряд канцлера Фрідріха Мерца вирішив повернутися до практики, яка діяла на початку повномасштабного вторгнення: протягом приблизно чотирьох місяців майже не було повідомлень про постачання допомоги.

У червні 2022 року, під тиском громадськості, уряд Німеччини вирішив опублікувати в інтернеті детальний список усієї наданої зброї.

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