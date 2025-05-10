РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Обыски в Нацгвардии
1 757 19

Шестеро высокопоставленных чиновников Нацгвардии отстранены от должностей, назначено расследование, - МВД

МВД отстранило 6 высокопоставленных чиновников Нацгвардии после обысков

Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии. Ранее СМИ сообщали об обысках 9 и 10 мая.

Об этом сообщили в МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Предоставляется полное содействие следствию", - указано в сообщении.

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Читайте также: НАБУ проводит масштабные обыски в командовании Нацгвардии по делу о хищении почти 200 млн грн, - СМИ

Автор: 

коррупция (8565) МВД (9321) обыск (1898) Национальная гвардия (2134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Вся ця паркетна генеральско-корупційна шушера вміє тільки красти державні гроші, мародерити та вилизувати зад Верховному.
Про солдат, про фронт навіть не думають.
Тому і постійний відступ, тому і ніхто не хоче йти в армію, щоб ним командували корупціонери та мародери.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:44
+3
Почалися ігри.
Ну відсторонили, Петренка, призначвть Сидоренка.
Через півроку Сидоренка на Охріменка... а гроші де?
показать весь комментарий
10.05.2025 13:44
+2
Кервник МВС Клименко має бути також арештований!!!
показать весь комментарий
10.05.2025 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відсторонили від посад і куди вони потопали? - топи
показать весь комментарий
10.05.2025 13:41 Ответить
Кервник МВС Клименко має бути також арештований!!!
показать весь комментарий
10.05.2025 13:41 Ответить
Почалися ігри.
Ну відсторонили, Петренка, призначвть Сидоренка.
Через півроку Сидоренка на Охріменка... а гроші де?
показать весь комментарий
10.05.2025 13:44 Ответить
нема ... миші з'їли
показать весь комментарий
10.05.2025 13:48 Ответить
арештований та розстріляний
показать весь комментарий
10.05.2025 13:44 Ответить
Вся ця паркетна генеральско-корупційна шушера вміє тільки красти державні гроші, мародерити та вилизувати зад Верховному.
Про солдат, про фронт навіть не думають.
Тому і постійний відступ, тому і ніхто не хоче йти в армію, щоб ним командували корупціонери та мародери.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:44 Ответить
Зами аж перехрестились - стрибнувши на їх посади
показать весь комментарий
10.05.2025 13:45 Ответить
Сьогодні світові лідери в Києві, нехай запитають Зеленського скільки він ще буде займатися мародерством з своєю зраєю гнид
показать весь комментарий
10.05.2025 13:46 Ответить
Ну, щоб отримати збою та можливості іноді приходиться укладати угоду з дияволом.

Згадай ту ж Галичину та УПА і їх відносини з німцями.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:59 Ответить
Ну как-то оно странно выглядело. В законах у нацгвардии прописаны совсем другие функции. Гораздо логичнее было создание новых бригад "наступу" в ЗСУ, где они напрямую подчиняются Главкому и Генштабу, чем создание таких сложно-подчиненных схем. Я и тогда писал про это.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:07 Ответить
А тюрма і воші?
показать весь комментарий
10.05.2025 13:51 Ответить
Що можна ще було чекати від професійних вертухаїв та конвоїрів.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:52 Ответить
А провести обшуки у дЄрмака і його брата ,
який займається працевлаштуванням
всіх хлібних місць , слабо?
показать весь комментарий
10.05.2025 13:54 Ответить
За тридцять років склалась олігархічно-корупційна система в Україні.
Тому всі високі посади займають корупціонери.
Нормальна чесна людина ніколи не зможе бути на високій посаді.
Всі призначення тільки за гроші, за протекцією (теж за гроші).
Всі депутати, високі чиновники, міністри, високопосадовці, ітд... це все корупціонери.
Аналогічно і в армії.
Всі ці генерали, адмірали, штабні щури, міноборони, ітд... на 99% це корупціонери-кар'єристи.
Результат їх діяльності всі бачать по постійному відступу на фронті.
І головне, всіх це влаштовує.
Бо нікого з цих корупціонерів не садять.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:05 Ответить
Осередок знаходиться в ОП.
Всі ці "посадовці" - стрілочники.

Згадаймо справу Татарова. Там теж фігурувало НГУ.

Але ж справу забрала та поховала... Тадам!!! ... СБУ.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:56 Ответить
Балаган с мишурой и конфети.
показать весь комментарий
10.05.2025 13:57 Ответить
Тепер можна і на Майорку
показать весь комментарий
10.05.2025 13:58 Ответить
 
 