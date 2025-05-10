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Шестеро высокопоставленных чиновников Нацгвардии отстранены от должностей, назначено расследование, - МВД
Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии. Ранее СМИ сообщали об обысках 9 и 10 мая.
Об этом сообщили в МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Предоставляется полное содействие следствию", - указано в сообщении.
Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.
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+4 Николай Влад
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Ну відсторонили, Петренка, призначвть Сидоренка.
Через півроку Сидоренка на Охріменка... а гроші де?
Про солдат, про фронт навіть не думають.
Тому і постійний відступ, тому і ніхто не хоче йти в армію, щоб ним командували корупціонери та мародери.
Згадай ту ж Галичину та УПА і їх відносини з німцями.
який займається працевлаштуванням
всіх хлібних місць , слабо?
Тому всі високі посади займають корупціонери.
Нормальна чесна людина ніколи не зможе бути на високій посаді.
Всі призначення тільки за гроші, за протекцією (теж за гроші).
Всі депутати, високі чиновники, міністри, високопосадовці, ітд... це все корупціонери.
Аналогічно і в армії.
Всі ці генерали, адмірали, штабні щури, міноборони, ітд... на 99% це корупціонери-кар'єристи.
Результат їх діяльності всі бачать по постійному відступу на фронті.
І головне, всіх це влаштовує.
Бо нікого з цих корупціонерів не садять.
Всі ці "посадовці" - стрілочники.
Згадаймо справу Татарова. Там теж фігурувало НГУ.
Але ж справу забрала та поховала... Тадам!!! ... СБУ.