Шестеро высокопоставленных чиновников Нацгвардии отстранены от должностей, назначено расследование, - МВД

Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии. Ранее СМИ сообщали об обысках 9 и 10 мая.

Об этом сообщили в МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Предоставляется полное содействие следствию", - указано в сообщении.

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

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