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Шість високопосадовців Нацгвардії відсторонені від посад, призначено розслідування, - МВС
Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії. Раніше ЗМІ повідомляли про обшуки 9 та 10 травня.
Про це повідомили у МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.
Топ коментарі
+9 Николай Влад
показати весь коментар10.05.2025 13:44
+7 Наталья Истомина
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+6 Andriy Oshust
показати весь коментар10.05.2025 13:41
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Ну відсторонили, Петренка, призначвть Сидоренка.
Через півроку Сидоренка на Охріменка... а гроші де?
Про солдат, про фронт навіть не думають.
Тому і постійний відступ, тому і ніхто не хоче йти в армію, щоб ним командували корупціонери та мародери.
Згадай ту ж Галичину та УПА і їх відносини з німцями.
Я про те, чому Азов на це пішов. Бо обшитими листами заліза вантажівками багато не навоюєш.
який займається працевлаштуванням
всіх хлібних місць , слабо?
Тому всі високі посади займають корупціонери.
Нормальна чесна людина ніколи не зможе бути на високій посаді.
Всі призначення тільки за гроші, за протекцією (теж за гроші).
Всі депутати, високі чиновники, міністри, високопосадовці, ітд... це все корупціонери.
Аналогічно і в армії.
Всі ці генерали, адмірали, штабні щури, міноборони, ітд... на 99% це корупціонери-кар'єристи.
Результат їх діяльності всі бачать по постійному відступу на фронті.
І головне, всіх це влаштовує.
Бо нікого з цих корупціонерів не садять.
Всі ці "посадовці" - стрілочники.
Згадаймо справу Татарова. Там теж фігурувало НГУ.
Але ж справу забрала та поховала... Тадам!!! ... СБУ.
Огидно вже такі новини читати, скільки в нас сидить у в'язниці високопоставлених корупціонерів, злочинців, або зрадників? 100? 20? 10? Хоч один сидить? З реальним строком, а не умовним на 1 рік?
ПО-КА-ЗУ-ХА! І вибивання своєї долі з тих хто забув ділитись.
Те саме і щодо не високопоставлених також.