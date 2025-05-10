Шість високопосадовців Нацгвардії відсторонені від посад, призначено розслідування, - МВС

Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії. Раніше ЗМІ повідомляли про обшуки 9 та 10 травня.

Про це повідомили у МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

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