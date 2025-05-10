УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11243 відвідувача онлайн
Новини Обшуки у Нацгвардії
4 032 30

Шість високопосадовців Нацгвардії відсторонені від посад, призначено розслідування, - МВС

МВС відсторонило 6 високопосадовців Нацгвардії після обшуків

Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії. Раніше ЗМІ повідомляли про обшуки 9 та 10 травня. 

Про це повідомили у МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування. Надається повне сприяння слідству", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У камері ексголови МСЕК Крупи провели обшук: вже вдруге виявили мобільний телефон

Автор: 

корупція (4691) МВС (3505) обшук (1974) Національна гвардія (1545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Вся ця паркетна генеральско-корупційна шушера вміє тільки красти державні гроші, мародерити та вилизувати зад Верховному.
Про солдат, про фронт навіть не думають.
Тому і постійний відступ, тому і ніхто не хоче йти в армію, щоб ним командували корупціонери та мародери.
показати весь коментар
10.05.2025 13:44
+7
Почалися ігри.
Ну відсторонили, Петренка, призначвть Сидоренка.
Через півроку Сидоренка на Охріменка... а гроші де?
показати весь коментар
10.05.2025 13:44
+6
Кервник МВС Клименко має бути також арештований!!!
показати весь коментар
10.05.2025 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відсторонили від посад і куди вони потопали? - топи
показати весь коментар
10.05.2025 13:41 Відповісти
У відпустку. Через рік буде відновлення з виплатою всієї зарплати, премій і втрачених хабарів. Зеле понтується перед президентами, які приїхали, боротьбою з корупцією
показати весь коментар
10.05.2025 14:46 Відповісти
Кервник МВС Клименко має бути також арештований!!!
показати весь коментар
10.05.2025 13:41 Відповісти
Мусора не призначені для окопів, а їхній пахан не призначений для арешту.
показати весь коментар
10.05.2025 14:21 Відповісти
Почалися ігри.
Ну відсторонили, Петренка, призначвть Сидоренка.
Через півроку Сидоренка на Охріменка... а гроші де?
показати весь коментар
10.05.2025 13:44 Відповісти
нема ... миші з'їли
показати весь коментар
10.05.2025 13:48 Відповісти
арештований та розстріляний
показати весь коментар
10.05.2025 13:44 Відповісти
Вся ця паркетна генеральско-корупційна шушера вміє тільки красти державні гроші, мародерити та вилизувати зад Верховному.
Про солдат, про фронт навіть не думають.
Тому і постійний відступ, тому і ніхто не хоче йти в армію, щоб ним командували корупціонери та мародери.
показати весь коментар
10.05.2025 13:44 Відповісти
Зами аж перехрестились - стрибнувши на їх посади
показати весь коментар
10.05.2025 13:45 Відповісти
Сьогодні світові лідери в Києві, нехай запитають Зеленського скільки він ще буде займатися мародерством з своєю зраєю гнид
показати весь коментар
10.05.2025 13:46 Відповісти
Ну, щоб отримати збою та можливості іноді приходиться укладати угоду з дияволом.

Згадай ту ж Галичину та УПА і їх відносини з німцями.
показати весь коментар
10.05.2025 13:59 Відповісти
Ну как-то оно странно выглядело. В законах у нацгвардии прописаны совсем другие функции. Гораздо логичнее было создание новых бригад "наступу" в ЗСУ, где они напрямую подчиняются Главкому и Генштабу, чем создание таких сложно-подчиненных схем. Я и тогда писал про это.
показати весь коментар
10.05.2025 14:07 Відповісти
Нє. ЗЄ треба було своє. Це його війська.
показати весь коментар
10.05.2025 14:29 Відповісти
Вот и я о том же.
показати весь коментар
10.05.2025 14:31 Відповісти
Я не про мотивацію ЗЄрмаків. З цими все ясно.

Я про те, чому Азов на це пішов. Бо обшитими листами заліза вантажівками багато не навоюєш.
показати весь коментар
10.05.2025 14:31 Відповісти
Ну, этот вопрос явно не ко мне.
показати весь коментар
10.05.2025 14:36 Відповісти
А тюрма і воші?
показати весь коментар
10.05.2025 13:51 Відповісти
Що можна ще було чекати від професійних вертухаїв та конвоїрів.
показати весь коментар
10.05.2025 13:52 Відповісти
А провести обшуки у дЄрмака і його брата ,
який займається працевлаштуванням
всіх хлібних місць , слабо?
показати весь коментар
10.05.2025 13:54 Відповісти
За тридцять років склалась олігархічно-корупційна система в Україні.
Тому всі високі посади займають корупціонери.
Нормальна чесна людина ніколи не зможе бути на високій посаді.
Всі призначення тільки за гроші, за протекцією (теж за гроші).
Всі депутати, високі чиновники, міністри, високопосадовці, ітд... це все корупціонери.
Аналогічно і в армії.
Всі ці генерали, адмірали, штабні щури, міноборони, ітд... на 99% це корупціонери-кар'єристи.
Результат їх діяльності всі бачать по постійному відступу на фронті.
І головне, всіх це влаштовує.
Бо нікого з цих корупціонерів не садять.
показати весь коментар
10.05.2025 14:05 Відповісти
100% згідний
показати весь коментар
10.05.2025 14:22 Відповісти
Осередок знаходиться в ОП.
Всі ці "посадовці" - стрілочники.

Згадаймо справу Татарова. Там теж фігурувало НГУ.

Але ж справу забрала та поховала... Тадам!!! ... СБУ.
показати весь коментар
10.05.2025 13:56 Відповісти
Балаган с мишурой и конфети.
показати весь коментар
10.05.2025 13:57 Відповісти
Тепер можна і на Майорку
показати весь коментар
10.05.2025 13:58 Відповісти
Опа, 6 послів в кадровий резерв.
Огидно вже такі новини читати, скільки в нас сидить у в'язниці високопоставлених корупціонерів, злочинців, або зрадників? 100? 20? 10? Хоч один сидить? З реальним строком, а не умовним на 1 рік?
ПО-КА-ЗУ-ХА! І вибивання своєї долі з тих хто забув ділитись.
Те саме і щодо не високопоставлених також.
показати весь коментар
10.05.2025 14:19 Відповісти
Военный переворот готовили, что-ли?
показати весь коментар
10.05.2025 14:47 Відповісти
я все решается очень просто уберите от командиров всю эту договорно-закупочную херню, войскам нужно только выдавать все необходимое по норме установленого качества, глядишь тогда и в командиры пойдут порядочные люди а не комерсы
показати весь коментар
10.05.2025 15:20 Відповісти
 
 