Поддержка Украины является одним из приоритетов для Франции, - Барро

Франция продолжает оказывать поддержку Украине. Среди приоритетных направлений - военная помощь. В частности новейшим компонентом этой помощи являются истребители, а также подготовка войска и поставки боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Суспільному заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

"Также, конечно, есть поддержка процесса вступления Украины в ЕС. Но еще хотел бы упомянуть нашу экономическую, социальную и культурную деятельность. Один из наших ключевых предпринимателей, Ксавье Ньель инвестировал в создание крупного телекоммуникационного оператора, что будет способствовать цифровому суверенитету и безопасности Украины", - подчеркнул он.

Также Барро напомнил, что во время прошлого визита в Украину он побывал в Сумах и посетил Музей искусств. Министр отметил, что с музеем также идет сотрудничество, а именно - защита коллекции.

Барро добавил, что во многих аспектах восстановления Украины Франция является активной и хочет быть еще активнее.

"Когда в прошлом году мэр Львова был в Париже, мы обсуждали, как можем усилить сотрудничество между украинскими и французскими городами", - поделился он.

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