Підтримка України є одним із пріоритетів для Франції, - Барро
Франція продовжує надавати підтримку України. Серед пріоритетних напрямків - військова допомога. Зокрема найновішим компонентом цієї допомоги є винищувачі, а також підготовка війська та постачання боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
"Також, звісно, є підтримка процесу вступу України до ЄС. Але ще хотів би згадати нашу економічну, соціальну та культурну діяльність. Один з наших ключових підприємців, Ксав'є Ньєль інвестував в створення великого телекомунікаційного оператора, що сприятиме цифровому суверенітету та безпеці України", - наголосив він.
Також Барро нагадав, що під час минулого візиту в Україну він побував у Сумах та відвідав Музей мистецтв. Міністр зауважив, що з музеєм також іде співпраця, а саме – захист колекції.
Барро додав, що в багатьох аспектах відновлення України Франція є активною і хоче бути ще активнішою.
"Коли минулого року мер Львова був у Парижі, ми обговорювали, як можемо посилити співпрацю між українськими та французькими містами", - поділився він.
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