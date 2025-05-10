С начала суток произошло 84 боевые столкновения, больше всего — на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, — Генштаб

С начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения, в частности враг 31 раз атаковал на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 10 мая.

Обстрелы Украины

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов районы населенных пунктов Украины, в частности Чуйковка, Марьино, Бруски, Уланово, Яструбщина, Белая Береза Сумской области.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм вблизи Волчанска. До сих пор продолжается еще одна атака противника в районе населенного пункта Каменка.

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На Купянском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня начиналось три боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Редкодуб и Зеленая Долина.

На Северском направлении противник совершил сегодня одну атаку, которую украинские воины успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки на Торецком направлении. Враг четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

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На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновения различной интенсивности в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Наши защитники отразили 27 вражеских атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Малиновка и Зализничное.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

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На Приднепровском направлении враг провел одну бесполезную атаку в сторону позиций наших защитников.

Обстановка в Курской области

На Курщине украинские защитники отразили 12 атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг осуществил три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, а также нанес 156 артиллерийских обстрелов, в частности три - из реактивных систем залпового огня.

Как добавили в Генштабе, на остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.