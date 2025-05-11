ЕС пригрозил окончательно заблокировать "Северный поток-2", если РФ не согласится на предложенное 30-дневное прекращение огня, - WSJ
Европейские союзники Украины пригрозили новыми санкциями против России, в частности - окончательно заблокировать газопровод "Северный поток-2", если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителей ЕС, в пятницу, 9 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила идею санкций в отношении "Северного потока-2" с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель.
В материале отмечается, что этот шаг потребует поддержки всех государств-членов Евросоюза. Ограничения собираются ввести, если Россия откажется от соглашения о прекращении огня или нарушит режим тишины.
WSJ пишет, что РФ поднимала вопрос возрождения "Северного потока" на переговорах с администрацией США, однако, как сказано в статье, санкции Европейского Союза заблокируют любые такие усилия.
Газета напоминает, что газопровод "Северный поток-2", реализованный несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, стал символом углубления экономических связей между Германией и Россией. Этот проект активно критиковали Украина, страны Восточной Европы и первая администрация Трампа, которая вводила санкции против него, считая, что газопровод делает Германию зависимой от РФ.
Несмотря на завершение строительства в 2021 году, газопровод так и не был сертифицирован из-за агрессии РФ против Украины. Также издание напомнило, что администрация Джо Байдена ввела санкции против компании-оператора проекта.
Ідея, наскільки відомо, полягає в тому, що американські інвестори стануть посередниками: вони закуповуватимуть газ у "Газпрому", а потім перепродаватимуть його європейським споживачам. Таким чином ЄС не доведеться відновлювати відносини з Росією.
"Помимо наиболее толковых и заметных военачальников, украинские нацисты убивают тех, кто на невидимом фронте оборонной промышленности кует щит, прикрывающий нашу страну. Далее будет названо несколько фактов, ставших общеизвестными.
Так, в августе 2022 года в Москве при подозрительных обстоятельствах погиб один из координаторов проекта бесплотных систем Министерства обороны РФ Даниил Михеев.
25 сентября того же года в Воронеже был застрелен сотрудник НИИ, занимавшегося разработкой радаров и средств РЭБ, Константин Огарков.
12 марта 2023 года был подорван автомобиль инженера КБП, разрабатывающего противотанковые ракетные системы, Игоря Колесникова.
6 июня 2023-го был обнаружен мертвым специалист в области кибербезопасности оборонных проектов Сергей Потапов.
18 октября 2023 года был взорван автомобиль одного из руководителей программ по радиоэлектронной защите стратегических объектов Минобороны РФ Валерия Смирнова.
12 декабря 2024 года в московских Котельниках был убит руководитель программного обеспечения ОКБ «Марс», занимавшегося модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и разрабатывавшего новейшие виды БПЛА, Михаил Шатский.
В ночь с 17 на 18 апреля 2025 года был убит руководитель КБ Брянского электромеханического завода, разработчика РЭБ «Красуха», Евгений Рытников.
Бо якщо на явище, яким нумеролог переймається в вашому пості, подивитись уважно, то виявиться, що за 3 роки в засрашці було вбито безліч всіляких людей. Найрізноманітніших професій. І якби це було цілеспрямованою "організованою" діяльністю СБУ/ГУР, то наслідки були б не настільки маленькими. Пояснюю: всі такі речі зазвичай робляться для втілення конкретного плану. Ціллю якого НІКОЛИ не буває смерть конкретної людини чи розрізненої групи людей. Ціллю зазвичай буває суттєвий вплив на стратегічні спроможності супротивника. Прикладом є, наприклад, операція щодо контролю над Чорним морем. Наслідки зусиль бачите? Бачите. А які наслідки смерті 7 якихось довбограїв в засрашці на протязі 3 років? Гірше стали збирати БПЛА чи гірше став працювати РЕБ? Ні. Навіть засрашка всі свої терористичні дії робить в рамках цілеспрямованих зусиль і конкретних прикладних планів.
Перше. Виявляється, проєкт досі не похований. Єврокомісія тіко погрожує його поховати колись, якщо... Ніхто не каже вголос, але всі погрози москалям тепер прив'язуються не до припинення агресії з її наслідками. А по суті до припинення вогню. Перемир'я принесе москалям безкарність. Вони залишаться із захопленим і всі злочини зійдуть їм з рук. І в нагороду їх повернуть до нормальної співпраці. Може, Нобелівку миру дадуть.
Друге. цей крок потребуватиме підтримки всіх держав-членів. Ну, тобто це стрясання повітря. Бо продовження санкцій щопівроку вже висить на волосині з дупи Орбана. А ще є Фіцо, ось-ось буде циган у Румунії, і це лише видима верхівка айсберга. В перспективі пари років - прихід неофашистів до влади в Чехії та Франції, можливо в Болгарії та Австрії. Але санкції вірогідно помруть вже цього літа. Або ще через півроку-рік.
Чи й не санкції...