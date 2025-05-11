ЕС пригрозил окончательно заблокировать "Северный поток-2", если РФ не согласится на предложенное 30-дневное прекращение огня, - WSJ

Европейские союзники Украины пригрозили новыми санкциями против России, в частности - окончательно заблокировать газопровод "Северный поток-2", если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителей ЕС, в пятницу, 9 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила идею санкций в отношении "Северного потока-2" с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель.

В материале отмечается, что этот шаг потребует поддержки всех государств-членов Евросоюза. Ограничения собираются ввести, если Россия откажется от соглашения о прекращении огня или нарушит режим тишины.

WSJ пишет, что РФ поднимала вопрос возрождения "Северного потока" на переговорах с администрацией США, однако, как сказано в статье, санкции Европейского Союза заблокируют любые такие усилия.

Читайте также: Западные страны не будут снимать санкции с РФ "до конца процесса", - Стармер

Газета напоминает, что газопровод "Северный поток-2", реализованный несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, стал символом углубления экономических связей между Германией и Россией. Этот проект активно критиковали Украина, страны Восточной Европы и первая администрация Трампа, которая вводила санкции против него, считая, что газопровод делает Германию зависимой от РФ.

Несмотря на завершение строительства в 2021 году, газопровод так и не был сертифицирован из-за агрессии РФ против Украины. Также издание напомнило, что администрация Джо Байдена ввела санкции против компании-оператора проекта.

Читайте также: В США обсуждают отмену санкций по "Северному потоку-2". Белый дом отрицает