ЄС пригрозив остаточно заблокувати "Північний потік-2", якщо РФ не погодиться на запропоноване 30-денне припинення вогню, - WSJ

Європейські союзники України пригрозили новими санкціями проти Росії, зокрема остаточно заблокувати газопровід "Північний потік-2", якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню.

За словами представників ЄС, у п'ятницю, 9 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила ідею санкцій щодо "Північного потоку-2" з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час його візиту до Брюсселя.

У матеріалі наголошується, що цей крок потребуватиме підтримки всіх держав-членів Євросоюзу. Обмеження збираються запровадити, якщо Росія відмовиться від угоди про припинення вогню або порушить режим тиші.

WSJ пише, що РФ порушувала питання відродження "Північного потоку" на переговорах з адміністрацією США, однак, як сказано в статті, санкції Європейського Союзу заблокують будь-які такі зусилля.

Газета нагадує, що газопровід "Північний потік-2", реалізований попри анексію Криму в 2014 році, став символом поглиблення економічних зв'язків між Німеччиною та Росією. Цей проєкт активно критикували Україна, країни Східної Європи і перша адміністрація Трампа, яка запроваджувала санкції проти нього, вважаючи, що газопровід робить Німеччину залежною від РФ.

Попри завершення будівництва у 2021 році, газопровід так і не був сертифікований через агресію РФ проти України. Також видання нагадало, що адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти компанії-оператора проєкту.

