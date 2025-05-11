ЄС пригрозив остаточно заблокувати "Північний потік-2", якщо РФ не погодиться на запропоноване 30-денне припинення вогню, - WSJ
Європейські союзники України пригрозили новими санкціями проти Росії, зокрема остаточно заблокувати газопровід "Північний потік-2", якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення вогню.
Про це пише газета The Wall Street Journal. інформує Цензор.НЕТ.
За словами представників ЄС, у п'ятницю, 9 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила ідею санкцій щодо "Північного потоку-2" з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час його візиту до Брюсселя.
У матеріалі наголошується, що цей крок потребуватиме підтримки всіх держав-членів Євросоюзу. Обмеження збираються запровадити, якщо Росія відмовиться від угоди про припинення вогню або порушить режим тиші.
WSJ пише, що РФ порушувала питання відродження "Північного потоку" на переговорах з адміністрацією США, однак, як сказано в статті, санкції Європейського Союзу заблокують будь-які такі зусилля.
Газета нагадує, що газопровід "Північний потік-2", реалізований попри анексію Криму в 2014 році, став символом поглиблення економічних зв'язків між Німеччиною та Росією. Цей проєкт активно критикували Україна, країни Східної Європи і перша адміністрація Трампа, яка запроваджувала санкції проти нього, вважаючи, що газопровід робить Німеччину залежною від РФ.
Попри завершення будівництва у 2021 році, газопровід так і не був сертифікований через агресію РФ проти України. Також видання нагадало, що адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти компанії-оператора проєкту.
Ідея, наскільки відомо, полягає в тому, що американські інвестори стануть посередниками: вони закуповуватимуть газ у "Газпрому", а потім перепродаватимуть його європейським споживачам. Таким чином ЄС не доведеться відновлювати відносини з Росією.
"Помимо наиболее толковых и заметных военачальников, украинские нацисты убивают тех, кто на невидимом фронте оборонной промышленности кует щит, прикрывающий нашу страну. Далее будет названо несколько фактов, ставших общеизвестными.
Так, в августе 2022 года в Москве при подозрительных обстоятельствах погиб один из координаторов проекта бесплотных систем Министерства обороны РФ Даниил Михеев.
25 сентября того же года в Воронеже был застрелен сотрудник НИИ, занимавшегося разработкой радаров и средств РЭБ, Константин Огарков.
12 марта 2023 года был подорван автомобиль инженера КБП, разрабатывающего противотанковые ракетные системы, Игоря Колесникова.
6 июня 2023-го был обнаружен мертвым специалист в области кибербезопасности оборонных проектов Сергей Потапов.
18 октября 2023 года был взорван автомобиль одного из руководителей программ по радиоэлектронной защите стратегических объектов Минобороны РФ Валерия Смирнова.
12 декабря 2024 года в московских Котельниках был убит руководитель программного обеспечения ОКБ «Марс», занимавшегося модернизацией крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69 и разрабатывавшего новейшие виды БПЛА, Михаил Шатский.
В ночь с 17 на 18 апреля 2025 года был убит руководитель КБ Брянского электромеханического завода, разработчика РЭБ «Красуха», Евгений Рытников.
Бо якщо на явище, яким нумеролог переймається в вашому пості, подивитись уважно, то виявиться, що за 3 роки в засрашці було вбито безліч всіляких людей. Найрізноманітніших професій. І якби це було цілеспрямованою "організованою" діяльністю СБУ/ГУР, то наслідки були б не настільки маленькими. Пояснюю: всі такі речі зазвичай робляться для втілення конкретного плану. Ціллю якого НІКОЛИ не буває смерть конкретної людини чи розрізненої групи людей. Ціллю зазвичай буває суттєвий вплив на стратегічні спроможності супротивника. Прикладом є, наприклад, операція щодо контролю над Чорним морем. Наслідки зусиль бачите? Бачите. А які наслідки смерті 7 якихось довбограїв в засрашці на протязі 3 років? Гірше стали збирати БПЛА чи гірше став працювати РЕБ? Ні. Навіть засрашка всі свої терористичні дії робить в рамках цілеспрямованих зусиль і конкретних прикладних планів.
Перше. Виявляється, проєкт досі не похований. Єврокомісія тіко погрожує його поховати колись, якщо... Ніхто не каже вголос, але всі погрози москалям тепер прив'язуються не до припинення агресії з її наслідками. А по суті до припинення вогню. Перемир'я принесе москалям безкарність. Вони залишаться із захопленим і всі злочини зійдуть їм з рук. І в нагороду їх повернуть до нормальної співпраці. Може, Нобелівку миру дадуть.
Друге. цей крок потребуватиме підтримки всіх держав-членів. Ну, тобто це стрясання повітря. Бо продовження санкцій щопівроку вже висить на волосині з дупи Орбана. А ще є Фіцо, ось-ось буде циган у Румунії, і це лише видима верхівка айсберга. В перспективі пари років - прихід неофашистів до влади в Чехії та Франції, можливо в Болгарії та Австрії. Але санкції вірогідно помруть вже цього літа. Або ще через півроку-рік.
Чи й не санкції...