"Шахеды" атаковали Белгород-Днестровский: повреждены дома и объекты инфраструктуры

Утром 12 мая 2025 года враг атаковал город Белгород-Днестровский в Одесской области с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Белгород-Днестровского городского совета.

Как отмечается, в результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского удара спасателями и коммунальными службами.

Также отмечается, что создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56.

Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 55 из 108 "Шахедов", еще 30 дронов - локально потеряны.