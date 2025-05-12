РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9206 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Одесщину
1 150 2

"Шахеды" атаковали Белгород-Днестровский: повреждены дома и объекты инфраструктуры

Шахед над Одесской областью

Утром 12 мая 2025 года враг атаковал город Белгород-Днестровский в Одесской области с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Белгород-Днестровского городского совета.

Как отмечается, в результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского удара спасателями и коммунальными службами.

Также отмечается, что создан оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56.

Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 55 из 108 "Шахедов", еще 30 дронов - локально потеряны.

Автор: 

Одесская область (3779) Белгород-Днестровский (44) Белгород-Днестровский район (18)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відповіді традиційно НЕ буде?
показать весь комментарий
12.05.2025 09:48 Ответить
У нас з сьогоднішнього дня перемир'я!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:19 Ответить
 
 