"Шахеди" атакували Білгород-Дністровський: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури (оновлено)

Вранці 12 травня 2025 року ворог атакував місто Білгород-Дністровський на Одещині із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Білгород-Дністровської міської ради.

Як зазначається, внаслідок російського удару по місту було пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару рятувальниками та комунальними службами.

Також зазначається, що створено оперативний штаб реагування, який розміщується на першому поверсі будівлі міської ради за адресою: вул. Михайлівська, 56.

Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлена інформація

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини

За даними Повітряних сил, загалом знищено 55 зі 108 "Шахедів", ще 30 дронів - локаційно втрачені.