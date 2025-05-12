Рашисты ударили по дому в Белозерке: под завалами оказалась 10-летняя девочка

В Белозерке Херсонской области из-за российского обстрела пострадал ребенок.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате попадания вражеского снаряда в дом под завалами разрушенного дома оказалась 10-летняя девочка.

"Спасатели освободили ребенка и передали медикам. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Белозерку: ранен мужчина

Обстрелы Херсонщины за сутки

В целом, по данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Берислав, Казацкое, Веселое, Михайловка, Белозерка, Новорайск, Станислав, Шляховое, Одрадокаменка, Велетенское, Крупица, Антоновка, Садовое, Монастырское, Бургунка, Осокоровка, Гавриловка, Днепровское, Змиевка, Ивановка, Кизомыс, Никольское, Николаевка, Меловое, Новоалександровка, Ольговка, Понятовка, Раковка, Токаревка, Тягинка и город Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню и частные автомобили", - отмечают в ОВА.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.