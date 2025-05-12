Рашисти вдарили по будинку в Білозерці: під завалами опинилась 10-річна дівчинка

У Білозерці Херсонської області через російський обстріл постраждала дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок влучання ворожого снаряду у будинок під завалами зруйнованої оселі опинилась 10-річна дівчинка.

"Рятувальники вивільнили дитину та передали медикам. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ніг", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Білозерку: поранено чоловіка

Обстріли Херсонщини за добу

Загалом, за даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Козацьке, Веселе, Михайлівка, Білозерка, Новорайськ, Станіслав, Шляхове, Одрадокам'янка, Велетенське, Крупиця, Антонівка, Садове, Монастирське, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Ольгівка, Понятівка, Раківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі", - зазначають в ОВА.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.