Ворог атакував Білозерку: поранено чоловіка
Сьогодні, 11 травня 2025 року, близько 13:00 війська РФ вкрили вогнем Білозерку Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, постраждав 61-річний мирний житель. Ворожий снаряд влучив у його будинок, коли чоловік перебував у дворі.
"Потерпілого з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна госпіталізували.
Медики надають йому всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
