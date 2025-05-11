УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
420 1

Ворог атакував Білозерку: поранено чоловіка

15 січня обстріляли лікарню в Білозерці

Сьогодні, 11 травня 2025 року, близько 13:00 війська РФ вкрили вогнем Білозерку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, постраждав 61-річний мирний житель. Ворожий снаряд влучив у його будинок, коли чоловік перебував у дворі.

"Потерпілого з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна госпіталізували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили одну людину і трьох поранили на Херсонщині, били по соціальній інфраструктурі

Медики надають йому всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (30349) Херсонська область (6110) Херсонський район (527) Білозерка (72)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Белоозёрке кроме памятника - СУ-100 никакого оружия нет.
показати весь коментар
11.05.2025 15:25 Відповісти
 
 