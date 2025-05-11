Ворог атакував Білозерку: поранено чоловіка

Сьогодні, 11 травня 2025 року, близько 13:00 війська РФ вкрили вогнем Білозерку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, постраждав 61-річний мирний житель. Ворожий снаряд влучив у його будинок, коли чоловік перебував у дворі.

"Потерпілого з мінно-вибуховою травмою, а також уламковими пораненнями лопатки й стегна госпіталізували.

Медики надають йому всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.