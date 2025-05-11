Враг атаковал Белозерку: ранен мужчина
Сегодня, 11 мая 2025 года, около 13:00 войска РФ обстреляли Белозерку Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, пострадал 61-летний мирный житель. Вражеский снаряд попал в его дом, когда мужчина находился во дворе.
"Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями лопатки и бедра госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне убили одного человека и троих ранили на Херсонщине, били по социальной инфраструктуре
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тимофій Тимофеєв
показать весь комментарий11.05.2025 15:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль