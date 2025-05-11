Враг атаковал Белозерку: ранен мужчина

Сегодня, 11 мая 2025 года, около 13:00 войска РФ обстреляли Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, пострадал 61-летний мирный житель. Вражеский снаряд попал в его дом, когда мужчина находился во дворе.

"Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями лопатки и бедра госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

