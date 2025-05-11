РУС
Новости обстрелы Херсонщины
420 1

Враг атаковал Белозерку: ранен мужчина

15 января обстреляли больницу в Белозерке

Сегодня, 11 мая 2025 года, около 13:00 войска РФ обстреляли Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, пострадал 61-летний мирный житель. Вражеский снаряд попал в его дом, когда мужчина находился во дворе.

"Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями лопатки и бедра госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне убили одного человека и троих ранили на Херсонщине, били по социальной инфраструктуре

Автор: 

обстрел (29023) Херсонская область (5116) Херсонский район (518) Белозерка (71)
В Белоозёрке кроме памятника - СУ-100 никакого оружия нет.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:25 Ответить
 
 