Россияне убили одного человека и троих ранили на Херсонщине, били по социальной инфраструктуре
За минувшие сутки российские войска продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты атаковали область дронами, из артиллерии и авиации.
Так, под вражеским ударами находились Антоновка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Токаревка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Томина Балка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Шляховое, Змиевка, Тягинка, Красный Маяк, Меловое, Нововоронцовка, Николаевка, Золотая Балка, Вировка, Бургунка, Костырка, Осокоровка, Веселое и город Херсон.
Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 частных дома. Также оккупанты повредили сотовую башню и частный автомобиль.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения", - добавил председатель ОВА.
