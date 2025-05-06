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Новости Фото Атака РФ на Берислав
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Россияне атаковали школу в Бериславе. ФОТОрепортаж

Сегодня днем, 6 мая, российские войска в очередной раз обстреляли Берислав в Херсонской области, есть попадание в здание школы.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, зафиксировано шесть "прилетов" по городу, несколько снарядов попали в здание школы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Россияне атаковали школу в Бериславе
Россияне атаковали школу в Бериславе
Россияне атаковали школу в Бериславе
Россияне атаковали школу в Бериславе
Россияне атаковали школу в Бериславе
Россияне атаковали школу в Бериславе

Автор: 

обстрел (27366) Берислав (143) Херсонская область (4807) Бериславский район (74)


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Чому ми не б"ємо по їхніх інкубаторах для путлєрюгенду, у білих рукавичках маніяка не зупинити!
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06.05.2025 17:25 Ответить
 
 