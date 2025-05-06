Россияне атаковали школу в Бериславе. ФОТОрепортаж
Сегодня днем, 6 мая, российские войска в очередной раз обстреляли Берислав в Херсонской области, есть попадание в здание школы.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, зафиксировано шесть "прилетов" по городу, несколько снарядов попали в здание школы.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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Isolda Peres
показать весь комментарий06.05.2025 17:25 Ответить Мне нравится 0
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